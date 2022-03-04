Ми точно відбудуємося: який стан економіки під час війни та як її намагаються підтримувати

Економічний стан у Росії стрімко погіршується від нищівних санкцій Заходу та вже очікує дефолту. Однак в Україні у фінансовому плані все значно стабільніше.

Попри стрибок курсу долара, він тримається на більш звичному рівні для українців. Грошей наразі достатньо на усі необхідні соціальні виплати.

Окрім того, уряду вдалося виплатити пенсії, які до того ж отримали підвищення. Особливі потреби армії теж будуть забезпечені.

Українська банківська система працює у штатному режимі, а самі банки надають усі необхідні послуги, що і до початку війни.

Проблематично потрапити до відділення банку чи банкомату може бути лише у містах, де ведуться бойові дії. Тому по всій Україні деякі магазини взяли на себе зобов’язання видавати невелику кількість готівки громадянам, працюючи як каси банків.

Підприємства теж не полишають роботи, щоб забезпечити українців усім необхідним. До того ж імпортні товари теж надходять в Україну. Їм скасували мито для спрощення системи ввезення продукції. Тому дефіциту в Україні не буде.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких збитків зазнала Росія після вторгнення в Україну. Читай, чому тепер РФ загрожує дефолт.