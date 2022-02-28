Скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли: в РФ економічна катастрофа

Проти війни в Україні виступили два російські мільярдери, які заявили, що війна — це “трагедія для обох братніх народів”. Проте насправді ж це все через санкції.

Економічні втрати

Як олігархи, так і звичайні люди в Росії тепер несуть шалені економічні втрати. Росіяни панічно знімають гроші з банкоматів та скуповують валюту. В країні справжня паніка.

Долар обвалився до історичного мінімуму. Російський рубль вже розпочав піке й обвалився наполовину. За один долар хочуть 192 рублі. До вторгнення було 80.

Уночі Захід застосував майже ядерну зброю: паралізував золотовалютні резерви Центробанку Росії, більше половини якої було в цінних паперах та на депозитах в банках країн Великої сімки. Тож тепер банк Росії підвищив облікову ставку одразу до 20%.

Росіяни вже скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли.

Акції найбільшого російського Сбербанку на Лондонській біржі обвалилися на 75%. Але це тільки початок.

У нас черги в воєнкомати, а у Росії — в банкомати.

Наші ж банки працюють навіть під обстрілами і продовжують видавати готівку.

Зняти свої кошти в Росії вже вдається не всім. За кордоном банківські картки росіян — вже просто шматок пластику. Майже всі фінустанови під санкціями. Тож ані зняти гроші, ані розрахуватися карткою неможливо.

Думка економіста

Економіст Сергій Фурса запевняє, що тисячі людей втратять роботу, заощадження і так далі. Ось та ціна, яку росіяни починають платити. Це економічна катастрофа. Якщо ми думали, скільки ще років існуватиме імперія, то вона вже закінчується.

Москва та Пітер жили у парадигмі відкритого світу.

Торгували та мали фінансові відносини з усім світом. Користувались досягненнями цивілізованого світу. Тими досягненнями, що зараз розтоптуються. І загалом тепер до них буде закритий доступ.

Забити останній цвях в економіку Росії може заборона імпорту їхніх нафти та газу. Європа почала готуватися і до цього.

У Німеччині заявили про негайне будівництво двох LNG терміналів (термінал з отримання та регазифікації зрідженого газу, — ред.), які повністю дозволять замінити російський газ на американський скраплений.

Подорожі теж не світять

Європа повністю закрила своє небо для держави-загарбниці. Літати та приземлятись там тепер не зможуть навіть олігархи на своїх приватних джетах.

Більш ніж половину авіапарку російські компанії упродовж кількох тижнів мають віддати європейським лізингодавцям, бо ті розривають контракти.

Свої власні літаки авіакомпанії Росії можуть здавати на металобрухт, оскільки Європа заборонила страхування і техобслуговування цих бортів. А без цього вони недалеко полетять. В аеропортах уже паніка.

SWIFT теж відключать

Світовий бізнес масово зупиняє експорт товарів до Росії, передусім технологічних. Дефіцит імпортного на прилавках російських магазинів гарантований. І нарешті страшний сон бізнесменів Росії справдився. SWIFT теж відключать.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс говорить:

Ми припиняємо експорт до Росії, ми зупиняємо можливості їхніх військових компаній залучати гроші на міжнародних ринках і відсікаємо систему SWIFT від Росії. Для того, щоб вони більше не могли фінансувати свою військову машину.

SWIFT — це комунікаційна платформа для банків всього світу, через яку проходять всі фінансові розрахунки. Відключення Росії від цієї системи заморозить повністю її міжнародну торгівлю.

Банки будуть просто паралізовані. Перекази грошей за кордон та завезення валюти до країни стануть неможливими. Хіба у валізах.

Тож світ нарешті побачив справжнє обличчя диктатора і готовий вводити нищівні санкції, про які ми так молили. Усе це ми досягли завдяки одному — показали всьому світові, що готові битися до останнього. І вони просто зобов’язані ізолювати цього монстра.

Нагадаємо, на початку п’ятого дня повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив про можливе пришвидшення приєднання України до ЄС, необхідність в обороні та безсенсовість дій окупантів.