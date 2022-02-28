Світ

Скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли: в РФ економічна катастрофа

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Лютого 2022, 21:30

Більше відео
Вступ України до ЄС - наскільки це зараз реально
Прийняття України в ЄС: екс-президент Польщі про можливості вступу
0:00:35
Сдай оружие, получи деньги
Російські солдати, здайте зброю — отримайте гроші — пароль мільйон: звернення Anonymous
0:02:54
Як світ підтримує Україну 27.02.22
Фінанси, санкції та протести — як світ підтримує Україну
0:02:17
Ядерна загроза від РФ
Це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає! Дмитро Кулеба про ядерну загрозу від Росії
Дивитись більше

Останні відео
Скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли: в РФ економічна катастрофа

Скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли: в РФ економічна катастрофа
0:02:55
Яка ситуація на сході україни
На сході України гуманітарна катастрофа: немає світла, газу та води
0:02:59
Звернення Кличка 28.02.22
Ситуація в столиці складна і напружена! Звернення Кличка до киян 28.02.22
0:01:21
Ситуація в Харкові станом на 28.02.2022
Хліба достатньо, але проблема з розвезенням — ситуація в Харкові
0:00:27
Розгром колони окупантів у Бучі - мер показав наслідки зіткнення
Усе відбудуємо, всі живі! Мер Бучі про наслідки розгрому колони окупантів
0:03:00
Ситуація в Києві на сьогодні, 28.02.2022
Київ повністю під контролем українських військ! Як живе столиця сьогодні
Вступ України до ЄС - наскільки це зараз реально
Прийняття України в ЄС: екс-президент Польщі про можливості вступу
0:00:35
Сдай оружие, получи деньги
Російські солдати, здайте зброю — отримайте гроші — пароль мільйон: звернення Anonymous
0:01:56
Евакуація людей з вокзалу Києва
Як виїхати із Києва? Евакуація зі столиці від Української залізниці
0:00:20
Військовослужбовці з острова Зміїний живі
Українські військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні
Більше відео
Яка ситуація на сході україни
Читати далі
На сході України гуманітарна катастрофа: немає світла, газу та води

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь