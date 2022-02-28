Скоро увидят Советский Союз, о котором так мечтали: в РФ экономическая катастрофа

Против войны в Украине выступили два российских миллиардера, которые заявили, что война — это “трагедия для обоих братских народов”. Однако на самом же деле это все из-за санкций.

Экономические потери

Как олигархи, так и обычные люди в России теперь несут безумные экономические потери. Россияне панически снимают деньги с банкоматов и скупают валюту. В стране настоящая паника.

Доллар обрушился до исторического минимума. Российский рубль уже приступил к пике и обвалился наполовину. За один доллар хотят 192 рубля. До вторжения было 80 рублей.

Ночью Запад применил почти ядерное оружие: парализовал золотовалютные резервы Центробанка России, более половины которого находились в ценных бумагах и на депозитах в банках стран Большой семерки. Теперь Банк России повысил учетную ставку сразу до 20%.

Россияне уже скоро увидят Советский Союз, о котором так мечтали.

Акции крупнейшего российского Сбербанка на Лондонской бирже обрушились на 75%. Но это только начало.

У нас очереди в военкоматы, а в России — в банкоматы.

Наши же банки работают даже под обстрелами и продолжают выдавать наличные.

Снять свои деньги в России уже удается не всем. За рубежом банковские карты россиян уже просто кусок пластика. Почти все финучреждения под санкциями. Так что ни снять деньги, ни рассчитаться картой невозможно.

Мнение экономиста

Экономист Сергей Фурса уверяет, что тысячи людей потеряют работу, сбережения и так далее. Вот та цена, которую россияне начинают платить. Это экономическая катастрофа. Если мы думали, сколько еще лет их империя будет существовать, то она уже заканчивается.

Москва и Питер жили в парадигме открытого мира.

Торговали и имели финансовые отношения со всем миром. Пользовались достижениями цивилизованного мира. Теми достижениями, которые сейчас растаптываются. И вообще теперь к ним будет закрыт доступ.

Забить последний гвоздь в экономику России может запрет импорта их нефти и газа. Европа начала готовиться и к этому.

В Германии заявили о немедленном строительстве двух LNG терминалов (терминал по получению и регазификации сжиженного газа — ред.), которые полностью позволят заменить российский газ на американский сжиженный.

Путешествия тоже не светят

Европа полностью закрыла свое небо для государства-захватчика. Летать и приземляться там не смогут даже олигархи на своих частных джетах.

Более половины авиапарка российские компании в течение нескольких недель должны отдать европейским лизингодателям, потому что они расторгают контракты.

Свои собственные самолеты авиакомпании России могут сдавать на металлолом, поскольку Европа запретила страхование и техобслуживание этих бортов. А без этого они недалеко улетят. В аэропортах уже паника.

SWIFT тоже отключат

Мировой бизнес массово останавливает экспорт товаров в Россию, прежде всего технологических. Дефицит импортного на прилавках российских магазинов гарантирован. И наконец-то страшный сон бизнесменов России сбылся. SWIFT тоже отключат.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорит:

Мы прекращаем экспорт в Россию, мы останавливаем возможности их военных компаний привлекать деньги на международных рынках и отсекаем систему SWIFT от России. Для того чтобы они больше не могли финансировать свою военную машину.

SWIFT — это коммуникационная платформа для банков всего мира, через которую проходят все финансовые расчеты. Отключение России от этой системы заморозит полностью ее международную торговлю.

Банки будут просто парализованы. Переводы денег за границу и ввоз валюты в страну станут невозможными. Разве что в чемоданах.

Мир наконец увидел истинное лицо диктатора и готов вводить сокрушительные санкции, о которых мы так молили. Все это мы добились благодаря одному — показали всему миру, что готовы сражаться до последнего. И они просто должны изолировать этого монстра.

Напомним, в начале пятого дня полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил о возможном ускорении присоединения Украины к ЕС, необходимости в обороне и бессмысленности действий оккупантов.