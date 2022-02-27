Світ

Фінанси, санкції та протести — як світ підтримує Україну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Лютого 2022, 00:00

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