Фінанси, санкції та протести — як світ підтримує Україну

Європейський союз вирішив повністю закрити повітряний простір для всіх літаків Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн.

Обмеження буде стосуватися і приватних літаків російських олігархів.

Нагадаємо, що частину російських банків також відключили від SWIFT.

А ще Євросоюз надав Україні летальної зброї на €450 млн та погодив пакет санкцій проти Росії.

Люди в різних країнах світу також не стоять осторонь. Проходять протести на підтримку України в Канаді, США, Великій Британії, Франції, Грузії та в багатьох інших державах.

Правдиву інформацію про ситуацію в Україні пишуть авторитетні міжнародні ЗМІ. Правда на нашому боці, віримо в нашу перемогу.

Світ підтримує на не тільки під час протестів на вулицях, а й у віртуальному світі. ІТ-спільнота Anonymous знову допомогли в Україні. Вони зібрали кошти, щоб викупити у російських військових зброю.