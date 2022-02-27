Финансы, санкции и протесты — как мир поддерживает Украину

Европейский союз решил полностью закрыть воздушное пространство для всех самолетов России. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен.

Ограничения будут касаться и частных самолетов российских олигархов.

Напомним, часть российских банков также отключили от SWIFT.

А еще Евросоюз предоставил Украине летальное оружие на €450 млн и согласовал пакет санкций против России.

Люди в разных странах мира тоже не стоят в стороне. Проходят протесты в поддержку Украины в Канаде, США, Великобритании, Франции, Грузии и многих других государствах.

Правдивую информацию о ситуации в Украине пишут авторитетные международные СМИ. Правда на нашей стороне, верим в нашу победу.

Мир поддерживает не только во время протестов на улицах, но и в виртуальном мире. ІТ-сообщество Anonymous снова помогли в Украине. Они собрали средства, чтобы выкупить у русских военных оружие.