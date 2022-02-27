Российские солдаты, сдайте оружие — получите деньги — пароль миллион: обращение Anonymous

Мировое анонимное IT-сообщество Anonymous продолжает помогать Украине в это непростое время.

Ранее хакеры взломали ряд государственных сайтов РФ и телеканалы. Теперь же они собрали большую суму денег, чтобы выкупить у русских военных оружие и записали к ним обращение.

— Русские солдаты, все, кто хотят жить со своими семьями, детьми, а не умирать.

Мировое IT-сообщество Anonymous 1 225 043 000 рублей, чтобы помочь тебе. Мы выкупим твоё снаряжение, оружие, предоставим амнистию и любую валюту на счет или в биткоинах.

Выходи с белым флагом и скажи пароль: миллион. Ты хочешь жить или лежать в чужой земле? — говорится в обращении.

Напомним, что раньше мы рассказывали об Вернись живым из Украины — горячую линию для родных российских военных. Здесь они смогут узнать информацию о муже, сыне, брате, друге.