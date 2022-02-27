Російські солдати, здайте зброю — отримайте гроші — пароль мільйон: звернення Anonymous

Світова анонімна IT-спільнота Anonymous продовжує допомагати Україні в цей непростий час.

Раніше хакери зламали низку державних сайтів РФ та телеканали. Тепер же вони зібрали велику суму грошей, щоб викупити у російських військових зброю та записали до них звернення.

— Російські солдати, всі, хто хоче жити зі своїми сім’ями, дітьми, а чи не вмирати.

Світова IT-спільнота Anonymous зібрала 1 225 043 000 рублів, щоб допомогти тобі.

Ми викупимо твоє спорядження, зброю, надамо амністію та будь-яку валюту на рахунок або в биткоїнах.

Виходь із білим прапором і скажи пароль: мільйон. Ти хочеш жити чи лежати у чужій землі? — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про Повернись живими з України — гарячу лінію для рідних російських військових. Тут вони зможуть дізнатися інформацію про чоловіка, сина, брата, друга.