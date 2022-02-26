Повернися живим з України! Міноборони запустило гарячу лінію для родичів російських окупантів

Сьогодні, 26 лютого, Міністерство оборони України відкрило гарячу телефонну лінію для родичів загиблих та взятих у полон російських окупантів.
Лінія називається Повернися живим з України!
На ній близькі російських військових можуть дізнатися:
Також за допомогою гарячої лінії можна з’ясувати, коли та як доправити тіла загиблих росіян додому.
Родичі полонених зможуть залишити коротку звістку для своїх чоловіків та синів.
Зателефонувати можна на номери:
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Крім того, Верховна Рада України разом з Міністерством внутрішніх справ запустили сайт і телеграм канал Ищи своих, де росіяни можуть знайти інформацію про полонених і вбитих окупантів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки ворожих сил знищили Збройні Сили України 26.02.2022.