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Повернися живим з України! Міноборони запустило гарячу лінію для родичів російських окупантів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Лютого 2022, 23:03
Повернися живим гаряча лінія для родичів російських військових, які окупували Україну

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Повернися живим гаряча лінія для родичів російських військових, які окупували Україну

Повернися живим з України! Міноборони запустило гарячу лінію для родичів російських окупантів
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