Повернися живим з України! Міноборони запустило гарячу лінію для родичів російських окупантів

Сьогодні, 26 лютого, Міністерство оборони України відкрило гарячу телефонну лінію для родичів загиблих та взятих у полон російських окупантів.

Лінія називається Повернися живим з України!

На ній близькі російських військових можуть дізнатися:

чи загинули вони;

чи поранені;

чи взяті в полон;

чи склали зброю.

Також за допомогою гарячої лінії можна з’ясувати, коли та як доправити тіла загиблих росіян додому.

Родичі полонених зможуть залишити коротку звістку для своїх чоловіків та синів.

Зателефонувати можна на номери:

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Крім того, Верховна Рада України разом з Міністерством внутрішніх справ запустили сайт і телеграм канал Ищи своих, де росіяни можуть знайти інформацію про полонених і вбитих окупантів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки ворожих сил знищили Збройні Сили України 26.02.2022.