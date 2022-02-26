Світ

Путін очікував на бліцкриг — натомість окупант отримав жорстку відсіч

Емма Антонюк, журналістка програми Вікна-новини 26 Лютого 2022, 19:00

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