Путін очікував на бліцкриг — натомість окупант отримав жорстку відсіч

Путін очікував на бліцкриг. Пропагандисти анонсували, що українські військові здадуться, а на сході країни загарбників зустрічатимуть з квітами.

Натомість окупанти отримали жорстку відсіч. Понад три з половиною тисяч загиблих.

Дві сотні росіян — взято в полон. В соціальних мережах українські військові пишуть, що у російських військових немає броні та належної екіпіровки.

Економіка зазнала небаченого раніше краху. Московські економісти пророкують — за найоптимістичнішого сценарію, на Росію чекає економічний курс Ірану. А це ізоляція і зубожіння на багато десятиліть.

З Києвом увесь цивілізований світ. Нам допомагають різні країни світу, фінансово, зброєю, виходять на протести.

Україну підтримує цілий світ як фінансово, так і у цифровому світі. Раніше ми розповідали, що хакери Anonymous провели кібератаки на РФ. Вони також розповіли про свої головні умови, які Росія має виконати.