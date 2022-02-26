Час вичерпано: хакери Anonymous розпочинають активні дії проти РФ

Anonymous знову дали про себе знати та нагадали, що вони попри все з Україною. Хакери давали шанс РФ, але тепер час вийшов і вони починають активні дії.
У своєму відеозвернені вони попередили, що сьогодні будуть падати не лише солдати, але й економічні показники.
Час стулити пельку Володимира Путіна, – наголосили Anonymous
Час стулити пельку Володимира Путіна, – наголосили Anonymous
Хакери вже встигли викласти у відкритий доступ дані, отримані внаслідок злому сайту Міноборони РФ. Головний здобуток – адреси електронних пошт та паролі.
Окрім того, вони поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today та багато інших сайтів, пов’язаних з російським урядом.
Серед російських сайтів, які вже не працюють:
Також хакери зламали російське телебачення. Тепер любителі пропаганди будуть слухати лише українські пісні.
Інакше Anonymous планують витягнути на світ божий усі брудні таємниці Путіна. Хоча здавалося б куди більше.
Окрім того, радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що на перемовинах із Росією умови диктуватиме Україна.