Час вичерпано: хакери Anonymous розпочинають активні дії проти РФ

Anonymous знову дали про себе знати та нагадали, що вони попри все з Україною. Хакери давали шанс РФ, але тепер час вийшов і вони починають активні дії.

У своєму відеозвернені вони попередили, що сьогодні будуть падати не лише солдати, але й економічні показники.

Час стулити пельку Володимира Путіна, – наголосили Anonymous

Хакери вже встигли викласти у відкритий доступ дані, отримані внаслідок злому сайту Міноборони РФ. Головний здобуток – адреси електронних пошт та паролі.

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Окрім того, вони поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today та багато інших сайтів, пов’язаних з російським урядом.

Серед російських сайтів, які вже не працюють:

Роскомнадзор

Сайт Президента РФ (Кремль)

Сайт Уряду

Сайт Держдуми

Сайт Ради Федерації

Держпослуги

Також хакери зламали російське телебачення. Тепер любителі пропаганди будуть слухати лише українські пісні.

Головні вимоги хакерів:

забратися з України, повернувши, зокрема, окуповані території;

негайно піти у відставку.

Інакше Anonymous планують витягнути на світ божий усі брудні таємниці Путіна. Хоча здавалося б куди більше.

Окрім того, радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що на перемовинах із Росією умови диктуватиме Україна.