На перемовинах із Росією умови диктуватиме Україна — ОПУ

В Офісі президента заявляють: у разі перемовин з Росією умови диктуватиме Україна. Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк на телеканалі Рада.

Подоляк нагадав, що протягом останніх двох днів Україна показала ворогові свою міць. Події останньої ночі, зокрема оборона Києва, показали світові, як розвиватимуться події далі.

І навіть якщо переговорний процес буде, а будь-яка війна закінчується переговорним процесом, каже Подоляк, то позиції в ньому будуть зовсім інші.

Це будуть позиції, які диктуватиме Україна.

Вона виставлятиме деякі умови того, що відбуватиметься далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області, — переконаний радник голови ОПУ.

Він прогнозує, що ображена Росія невдовзі намагатиметься нанести максимальне ураження громадській інфраструктурі “хоча б деяких наших міст”.

Вони хотітимуть нанести максимальне ураження саме мирним громадянам. Це буде класична істерика людей, які планували бліцкриг, але його не отримали,— каже Подоляк.

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