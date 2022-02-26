ЗСУ продовжують знищувати ворога: інформація станом на ранок 26.02.2022 та втрати Росії

Наші ЗСУ сильні та продовжують нас захищати. Вони знищують ворога, щоб ми були в мирі.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на початку доби 26.02.2022 в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Досі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

На вулицях Києва всю ніч відбуваються активні бойові дії. Скрізь ворог отримує гідну відсіч та зазнає втрат.

Також МВС у своєму Telegram повідомляє, що надранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів.

Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай. Цієї ночі на підльоті до Чономорська був збитий ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби України Григорій Куроп’ятніков. Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.

Українські війська наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

З початку вторгнення Російської Федерації Збройними Силами України знищено:

понад 3,5 тисячі загиблих росіян,

майже 200 полонених росіян,

літаки – 14 од.

гелікоптери – 8 од.

танки ‒ 102 од.

ББМ ‒ 536 од.

гармат – 15 од.

ЗРК БУК-1 од.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що робити у надзвичайні ситуації.