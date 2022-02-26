ВСУ продолжают уничтожать врага: информация по состоянию на утро 26.02.2022 и потери России

Наши ВСУ сильны и продолжают нас защищать. Они уничтожают врага, чтобы мы были в мире.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в начале суток 26.02.2022 в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

До сих пор продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант из воздуха.

На улицах Киева всю ночь проходят активные боевые действия. Везде враг получает достойный отпор и несет потери.

Также МВД в своем Telegram сообщает, что недра 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов.

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай. Этой ночью на подлете в Чономорск был сбит вражеский дрон, совершивший атаку на корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины Григорий Куропятников. В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Украинские войска упорно просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

С начала вторжения Российской Федерации Вооруженными Силами Украины уничтожено:

более 3,5 тыс. русских,

почти 200 русских в плену,

самолеты – 14 ед.

вертолеты – 8 ед.

танки ‒ 102 ед.

ББМ ‒ 536 ед.

пушек – 15 ед.

ЗРК БУК-1 ед.

Напомним, что раньше мы рассказывали, что делать в чрезвычайных ситуациях.