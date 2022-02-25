Ситуація без перебільшень — загрозлива! Звернення Віталія Кличка до киян

У зв’язку з подіями в Києві ввечері 25.02.2022 мер Києва Віталій Кличко звернувся до місцевих жителів.

Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною.

— Російські війська — впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи, — розповідає Кличко.

Мер Києва повідомляє, що столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

— Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва.

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Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто. А й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об’єктів у столиці.

Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, — одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею.

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