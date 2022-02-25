Україна

Ситуація без перебільшень — загрозлива! Звернення Віталія Кличка до киян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 22:10

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Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців
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