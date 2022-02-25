Побачили таку мітку? Це система сигналів ворога — інструкція, як діяти

Для орієнтації, зокрема вночі, вороже російське військо використовує спеціальну систему сигналів.

Це позначки на дорогах чи інших інфраструктурних об’єктах, нанесені люмінесцентною чи сітловідбивальною фарбою.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.





Інструкція, як діяти, якщо побачили подібні мітки:

Зателефонуйте у поліцію за номером 102 або СБУ за номером (061) 239-60-40.

Назвіть точне місце мітки (назву населеного пункту або відстань від нього та інші топографічні орієнтири).

Знищіть позначку (зафарбуйте, засипте землею чи брудом, залийте смолою тощо).

Про виявлені мітки, залишені окупантами на дорогах, можна написати в спеціальний бот від Кіберполіції.

Щоб залишити повідомлення, треба сфотографувати позначку, надіслати її @ukraine_avanger_bot у Telegram та додати геомітку.

Мітки потраплятимуть до єдиної бази на Google Maps.

Найголовніше зараз зберігати спокій та чітко знати правила дій у разі небезпеки. Раніше ми розповідали, що робити під час обстрілів.