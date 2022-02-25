Побачили таку мітку? Це система сигналів ворога — інструкція, як діяти

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 10:30
Система сигналів російських військ - як знищити її
Фото: Telegram

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