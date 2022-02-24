Що робити, якщо поруч обстріли: інструкції від Служби безпеки України

Щоб почуватися у безпеці, треба знати, що робити. Дізнайся, як захистити себе під час обстрілів.
Зараз головне всім українця зберігати спокій та мати холодну голову. Треба вивчати всі інструкції і правила дій у разі небезпеки.
Служба безпеки України поділилася інструкціями, що робити у разі обстрілів.
Снаряд (ракету) можна помітити здалеку та зреагувати. Вночі це яскравий спалах у небі, вдень — димна полоса.
Що робити:
Краще ховатися у захищеному приміщенні. Якщо ти на відкритому просторі — падай на землю та закривай голову руками. Краще ховатися за виступами, в канавах тощо.
Тіло має бути у захищеному положенні — згрупуйтеся у позу ембріона.
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