Що робити, якщо поруч обстріли: інструкції від Служби безпеки України

Щоб почуватися у безпеці, треба знати, що робити. Дізнайся, як захистити себе під час обстрілів.

Зараз головне всім українця зберігати спокій та мати холодну голову. Треба вивчати всі інструкції і правила дій у разі небезпеки.

Служба безпеки України поділилася інструкціями, що робити у разі обстрілів.

Артилерійські обстріли: система залпового вогню

Снаряд (ракету) можна помітити здалеку та зреагувати. Вночі це яскравий спалах у небі, вдень — димна полоса.

Що робити:

організувати постійне спостереження;

знайти укриття;

ховатися у заглиблених приміщеннях;

не виходити з укриття мінімум десять хвилин після закінчення обстрілу;

закривати вуха та відкривати рот (може врятувати від контузії).

Обстріл стрілецькою зброєю

Краще ховатися у захищеному приміщенні. Якщо ти на відкритому просторі — падай на землю та закривай голову руками. Краще ховатися за виступами, в канавах тощо.

Тіло має бути у захищеному положенні — згрупуйтеся у позу ембріона.







Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Києві вводять комендантську годину.