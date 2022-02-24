Що робити, якщо поруч обстріли: інструкції від Служби безпеки України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Лютого 2022, 23:29
Що робити під час обстрілів
Фото: Міністерство оборони України

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