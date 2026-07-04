Для тебе Психологія

Психологи знайшли спосіб терапії, який позбавляє дорослих панічного страху помилитися

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь