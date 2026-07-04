Для тебя Психология

Психологи нашли способ терапии, лишающий взрослых панического страха ошибиться

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 июля 2026, 12:00 3 мин.
Фото к: Трансформация детских воспоминаний помогает преодолеть страх перед ошибками — ученые
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь