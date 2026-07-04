Психологи нашли способ терапии, лишающий взрослых панического страха ошибиться

Страх перед неудачами, заставляющий многих взрослых воспринимать любую ошибку как личную катастрофу, можно существенно уменьшить благодаря изменению ментального восприятия болезненных детских воспоминаний.

Об этом свидетельствуют результаты совместного клинического исследования ученых из Университета SWPS и Института экспериментальной биологии имени Ненского, опубликованные в научном журнале Frontiers in Psychology.

Ученые обнаружили метод рескриптинга, преодолевающего страх перед неудачами

Психологи давно доказали, что корни панического страха промахнуться обычно кроется в детстве, где критика, безразличие или слишком жестокая реакция родителей и воспитателей на промахи ребенка формируют стойкое предубеждение, якобы ошибки делают человека менее ценным в глазах общества.

Однако новые данные польских ученых демонстрируют, что специальные психотерапевтические техники, основанные на работе с воображаемыми образами, способны ослабить эти устаревшие эмоциональные триггеры и изменить реакцию мозга на прошлые образы.

Как отмечает SciTechDaily, в рамках исследования, проведенного Лабораторией аффективной нейронауки в Познани и Лабораторией визуализации мозга в Варшаве, приняли участие 180 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, страдавших выраженным страхом неудачи.

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В течение двух недель испытуемые прошли четыре специализированные терапевтические сессии, сфокусированные на их самых болезненных детских воспоминаниях, связанных с критикой.

Участников разделили на три группы: первая проходила стандартную процедуру мнимого воспроизведения тревожных ситуаций, вторая применяла метод воображаемого рескриптинга, когда пациент вспоминал неприятное событие, но мысленно вводил в него фигуру защитника, который давал отпор критике и поддерживал ребенка.

Третья группа использовала ту же технику рескриптинга, но со специальной 10-минутной задержкой, призванной эффективнее разрушить старый нейронный след воспоминания.

Состояние пациентов оценивалось не только через интервью и опросники, но и с помощью точных измерений их реакций на стресс.

Результаты эксперимента оказались поразительными: абсолютно все протестированные техники, базировавшиеся на работе с воображаемыми образами, продемонстрировали стойкое, долговременное снижение уровня страха перед неудачами среди пациентов.

Помимо этого, молодые люди сообщили, что стали испытывать гораздо меньше суммы и вины за свои ошибки.

Важным подтверждением успеха терапии стало то, что физиологические показатели стресса при упоминании детской критики существенно снизились, а положительный эффект оставался абсолютно стабильным во время контрольных проверок через три и шесть месяцев после завершения сессий.

Совторник исследования, психолог Юлия Бончек, подчеркнула, что эмоциональное напряжение и боль от детских травм можно успешно минимизировать, ведь тяжелые воспоминания не являются чем-то зафиксированным навсегда и подвергаются психологической трансформации.

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