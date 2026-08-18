Стиль жизни

Репортаж военкора Олега Корниенко о Константиновке попал в шорт-лист международной премии

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 августа 2026, 14:14 3 мин.
Правда о Константиновке на весь мир: репортаж украинского военкора отметили Prix Bayeux

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