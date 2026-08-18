Репортаж военкора Олега Корниенко о Константиновке попал в шорт-лист международной премии

Украинская журналистика снова доказывает свою силу на международном уровне. Репортаж военного корреспондента телеканала ICTV Олега Корниенко о растерзанной оккупантами Константиновке попал в шорт-лист международной премии Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Это настоящий Оскар для тех, кто работает в горячих точках, и теперь история уничтоженного украинского города прозвучит на весь мир.

Это еще один шанс быть услышанными миром — Олег Корниенко о значении номинации

Для Олега Корниенко попадание в десятку лучших в категории Телевидение. Короткие сюжеты — это не просто профессиональное признание. Это, прежде всего, возможность в очередной раз напомнить международному сообществу о зверствах россиян.

— Прежде всего это большая честь. Но главное — это шанс напомнить, что Россия продолжает совершать военные преступления: убивает гражданских, уничтожает целые города. Я благодарен жюри за то, что оно слышит голос Украины, — отмечает журналист.

Константиновка — это моя личная боль: история города, куда теперь можно попасть только пешком

Сюжет, который впечатлил международных экспертов, был снят в октябре прошлого года. На тот момент Константиновка уже превратилась в зону смерти: заехать в город было невозможно, поэтому съемочной группе пришлось заходить туда пешком под прикрытием бойцов 24-й ОМБр.

Журналист зафиксировал ужасные кадры: как враг методично выжигает жилые кварталы управляемыми авиабомбами (КАБами), бьет артиллерией по храмам и разрушает все, что когда-то называлось жизнью.

Олег Корниенко стал последним представителем медиа, который смог прорваться в город и показать его агонию. После Нового года Константиновка стала практически недоступной для прессы.

Там остались наши вещи и часть жизни: о трагедии, которая стала личной

Для съемочной группы Фактов Константиновка не была просто очередной точкой на карте. В течение нескольких лет командировок журналисты жили здесь, обустроили быт и привыкли к улицам, которые теперь не узнать.

— В этом городе моя группа прожила несколько лет. Сейчас мы видим только разрушенные улицы и остатки дома, в котором остались наши вещи, — делится Олег.

Prix Bayeux: когда правда становится оружием

Премия Prix Bayeux Calvados-Normandie ежегодно отмечает лучших военкоров мира. Полный список победителей объявят в октябре, но уже сейчас понятно: работа украинца выполнила свою главную миссию — зафиксировала правду, которую невозможно стереть.

Этот репортаж — не просто видеоряд, а документ эпохи. Он показывает, что врагу не нужны наши города или люди. Ему нужна лишь выжженная земля. И задача таких журналистов, как Олег Корниенко, — сделать так, чтобы мир никогда не смог отвести взгляд от этой правды.

Главное фото: Олег Петрасюк.

Некоторые жители Константиновки и соседней Дружковки все же решаются уйти от войны. Мы рассказывали, как они вспоминают бесчеловечные удары россиян.

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