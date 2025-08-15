Когда выйдет 3 сезон Уэнсдей: долго ждать не придется

Уэнсдей вышел на Netflix в ноябре 2022 года и мгновенно побил рекорды просмотров, став вторым популярнейшим сериалом платформы.

А легендарный танец главной героини, придуманный самой актрисой Дженной Ортегой, стал вирусным по всему миру – от TikTok до мемов – и окончательно превратил Уэнсдей в самый узнаваемый хит Netflix.

Не удивительно, что создатели хоррор-сериала уже анонсировали выход его 3 сезона. Пока они держат интригу, но кое-какие детали уже просочились в СМИ.

Когда выйдет Уэнсдей 3, что известно о сюжете — больше подробностей в материале.

Когда выйдет 3 сезон сериала Уэнсдей

Еще до премьеры второго сезона Уэнсдей 6 августа, Netflix объявил, что история Венздей Аддамс получит третье продолжение.

Его шоуранеры Альфред Гоф и Майлз Миллар написали: “Мы занимаемся этим достаточно долго, чтобы знать, что такие шоу появляются не ежедневно. Это такая алхимия сценария, режиссуры, актерской игры, съемочной группы, стримера, студии и поклонников. Мы остаемся благодарными и рады продолжать”.

Точная дата, когда выйдет 3 сезон Уэнсдей, пока неизвестна, но, по словам создателей: “он надвигается, он неизбежен”. И долго ждать не придется.

А это значит, что работа над сценарием уже идет, а команда получает предложения контрактов на новый съемочный период.

Уэнсдей 3: о чем новый сезон

По словам создателей шоу, цель третьего сезона проста — сделать лучший Уэнсдей-сезон, который только можно, еще больше углубиться в психологию персонажей и уже знакомый мир.

Майлз Миллар обещает: В сезоне 3 мы увидим больше членов Семейки Аддамс и узнаем больше семейных секретов!

И здесь Netflix расширяет пространство для исследований: он не только заказал третий сезон, но и ведет разговоры о спинофф — но пока это секретный проект во вселенной Аддамсов.

Уэнсдей 3 – чем цепляет сериал

Уэнсдей — это комедийная хоррор-история о девочке-подростке Уэнсдей Аддамс, которая не похожа на других: она саркастична, любит странные вещи и всегда говорит, что думает.

Ее отправляют в особую школу Невермор, где учатся дети с удивительными способностями. Там героиня пытается раскрыть тайну серии странных убийств и узнать правду о своей семье.

Сериал немного жуткий, очень смешной и загадочный, и от него просто невозможно оторваться.

Уэнсдей уже получил массу наград: на Эмми (Creative Arts Emmys 2023) сразу четыре победы: за авторское музыкальное сопровождение к заставке, разработку костюмов, грим и художественное оформление декораций.

А на MTV Movie & TV Awards 2023 Дженна Ортега одержала победу за Лучшее выступление в сериале.

Кроме того, Уэнсдей получил награду Critics’ Choice Super Awards за Лучшую серию ужасов, а Дженна — как Лучшая актриса в хорроре.

Источник: Netflix.

Читай также, какие актеры вернулись во второй сезон Уэнсдей, в какой роли выступит Леди Гага и почему из шоу убрали Ксавьера.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!