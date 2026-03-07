Для тебя Психология

Теория управления страхом: почему новости о войне заставляют нас радикализироваться во взглядах

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 07 марта 2026, 12:00 2 мин.
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь