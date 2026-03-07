Теория управления страхом: почему новости о войне заставляют нас радикализироваться во взглядах

В одно и то же время, когда ленты социальных сетей и заголовки медиа переполнены сообщениями о военных конфликтах разной интенсивности, психологи и философы бьют тревогу относительно нашего ментального состояния.

Профессор философии Бенс Нанай из Университета Антверпена и Кембриджа опубликовал анализ, основанный на теории управления страхом смерти — об этом читай в нашем материале.

Как теория управления страхом объясняет нашу приверженность идеологиям во время кризиса

Основной урок теории управления страхом смерти состоит в том, что когда человек сталкивается с осознанием собственной смертности, он подсознательно начинает искать сопротивление в чем-то большем его самого. Это явление получило название защита мировоззрения.

Когда новости о гибели людей становятся ежечасным фоном, наша психика пытается защититься от когнитивного диссонанса, вызванного страхом небытия. Мы начинаем крепче держаться за систему ценностей, которая придает нашей жизни смысл.

Для многих такой опорой становится национализм или религия. Эксперименты показывают, что даже незаметное упоминание о смерти заставляет людей активнее поддерживать прогосударственные идеи и более агрессивно реагировать на критику своей страны.

Однако этот механизм работает не только для консерваторов. Либерально настроенные люди в ответ на страх смерти так же радикализируются в своих убеждениях: они начинают еще более упорно отстаивать идеи прав человека, глобального равенства или гуманизма.

Главная опасность современного медиапространства заключается в том, что новости о войне действуют как постоянная подсознательная настройка на смерть. Теория прогнозирует, что такое давление не превращает либералов в консерваторов или наоборот. Вместо этого он делает консерваторов еще более консервативными, а либералов еще более либеральными.

Это создает глубокие трещины в политическом ландшафте. Каждая группа закрывается в своей крепости значений, что делает компромисс почти невозможным. Вместо того чтобы объединяться перед лицом угрозы, общество часто еще больше фрагментируется, поскольку каждая сторона считает свое мировоззрение единственным спасением от экзистенциальной тревоги.

Осознание этого психологического механизма есть первый шаг к исцелению общества. Если мы понимаем, что наша агрессия к инакомыслящим – это лишь форма защиты от страха смерти, мы получаем шанс на более рациональный диалог даже в самые темные времена.

