Голод или жажда? 7 коварных признаков дефицита воды, которые ты часто игнорируешь

Чувство жажды — это не первый, а уже запоздалый сигнал организма об обезвоживании. Поскольку человеческое тело в среднем на 60% состоит из воды, она критически важна для выведения токсинов, смазки суставов и регуляции температуры.

Однако существуют гораздо более коварные симптомы, которые мы часто списываем на усталость, стресс или голод, даже не догадываясь, что решение проблемы кроется в обычном стакане воды.

Как распознать обезвоживание из-за головной боли и теста на коже

Немногие связывают свое настроение или производительность с гидратацией, однако мозг мгновенно реагирует на дефицит жидкости. Если ты вдруг стал (-ла) раздражительным (-ой), нетерпеливым или агрессивным, причина может быть неврологической: обезвоживание влияет на работу нервной системы, вызывая безосновательное отсутствие настроения.

Кроме того, вода оказывает непосредственное влияние на когнитивные функции. Если тебе трудно сосредоточиться на простых задачах или ты ощущаешь туман в голове, это может быть признаком того, что мозг работает в режиме экономии ресурсов из-за нехватки воды.

Одним из самых неожиданных признаков является неприятный запах изо рта. Слюна обладает естественными антибактериальными свойствами, но для ее выработки нужна вода. Когда организм обезвожен, он направляет жидкость в жизненно важные органы, из-за чего во рту размножаются бактерии, вызывающие запах.

Также следует обратить внимание на обманчивое чувство голода. Мозг часто путает сигналы жажды и голода, что приводит к тяге к соленой пище. Если ты ощущаешь внезапный аппетит вскоре после еды, выпей стакан воды и подожди 15 минут — вероятнее всего, голод исчезнет.

Еще два серьезных сигнала – это головная боль и запоры. При дефиците воды жидкость может перемещаться из тканей мозга, что оказывает давление на защитные оболочки и стимулирует болевые рецепторы. Что касается пищеварения, то вода является главной смазкой для кишечника, и ее нехватка является одной из самых распространенных причин нерегулярного стула среди взрослых.

Чтобы быстро проверить свой статус гидратации можно сделать тест на эластичность кожи: зажмите кожу на тыльной стороне ладони двумя пальцами на несколько секунд и отпустите. Если она мгновенно не возвращается в исходное состояние, вы обезвожены.

Относительно нормы потребления наука окончательно отказалась от правила 8 стаканов для всех. Потребность в воде зависит от веса, климата и уровня активности.

Вместо того, чтобы высчитывать миллилитры, лучше прислушиваться к телу, пить воду во время каждого приема пищи и добавлять в рацион больше свежих овощей и фруктов, которые также являются отличным источником влаги.

