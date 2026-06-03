Цены на черешню 2026: сколько платят украинцы и где самая дешёвая ягода

Начало июня традиционно открывает сезон черешни: на прилавках появляются первые партии ягоды.

Правда, сначала ценники способны вызвать лёгкий шок. Пока сезон только набирает обороты, стоимость килограмма может существенно отличаться, ведь на рынке есть и дорогой импортный продукт, и первый отечественный урожай.

Какая цена черешни за кг в июне 2026 года в Украине и повлияла ли на неё холодная весна — в материале.

Черешня: цена 2026

В первые числа июня 2026 года цены на рынках и в супермаркетах в разных городах Украины остаются на уровне 200 — 400 гривен.

Сколько стоит черешня 2026: Киев, Львов, Харьков

На крупнейших рынках, например, на киевском рынке Столичный, уже можно найти первую закарпатскую черешню по цене 180–200 грн/кг.

В то же время в супермаркетах всё ещё встречается крупная импортная ягода из Греции и Испании, стоимость которой 400–600 грн/кг, а местами и дороже.

Цены на черешню 2026 в Харькове держатся на уровне 220–300 грн/кг за украинскую ягоду. А импортного завоза здесь значительно меньше, чем на западе или в столице — из-за близости к зоне боевых действий.

Стоимость черешни 2026: Одесса, Днепр и Николаев

На знаменитом одесском Привозе и центральных рынках Днепра и Николаева ситуация похожая. Ранняя украинская черешня здесь стартует от 200–250 грн/кг. Однако за импортные ягоды продавцы ещё недавно просили космические 1 800–2 500 грн/кг. Как поясняет Главком, это связано исключительно с высокой себестоимостью ягоды и сложностью логистики.

Когда упадут цены на черешню 2026

Специалисты успокаивают: «космические» ценники исчезнут уже через неделю-две.

По прогнозу доктора сельскохозяйственных наук Елены Кищак (Институт садоводства НААН), погодные аномалии весны 2026 года не стали критическими для урожая.

Хозяйства Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Закарпатской областей обеспечат достаточные объёмы ягоды для внутреннего рынка.

Во второй половине июня, когда сезон будет в разгаре, цена отечественной черешни будет держаться в пределах 100–150 грн/кг.

О снижении стоимости ягод пишет и Экономическая правда. Поэтому лучший план — немного подождать массового сбора и уже тогда в полной мере насладиться вкусом лета без лишней нагрузки на бюджет.

А также читайте о том, как правильно хранить черешню: советы, чтобы дольше наслаждаться её вкусом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!