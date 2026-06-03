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Цены на черешню 2026: сколько платят украинцы и где самая дешёвая ягода

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июня 2026, 15:00 3 мин.
стоимость черешни 2026
Фото Pexels

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