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Ціни на черешню 2026: скільки платять українці та де найдешевша ягода

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Червня 2026, 15:00 3 хв.
вартість черешні 2026
Фото Pexels

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