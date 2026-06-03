Ціни на черешню 2026: скільки платять українці та де найдешевша ягода

Початок червня традиційно відкриває сезон черешні: на прилавках з’являються перші партії ягоди.

Щоправда, спочатку цінники здатні викликати легкий шок. Поки сезон лише набирає обертів, вартість кілограма може суттєво різниться, бо на ринку є і дорогий закордонний продукт, і перший вітчизняний врожай.

Яка ціна черешні за кг у червні 2026 року в Україні і чи вплинула на неї холодна весна — у матеріалі.

Черешня: ціна 2026

У перші числа червня 2026 року ціни на ринках і в супермаркетах у різних містах України тримаються на рівні 200–400 гривень.

Скільки коштує черешня 2026: Київ, Львів, Харків

На найбільших ринках, наприклад, на київському ринку Столичний, уже можна знайти першу закарпатську черешню за ціною 180–200 грн/кг.

Водночас в супермаркетах і досі зустрічається велика імпортна ягода з Греції та Іспанії, вартість якої сягає 400–600 грн/кг, а подекуди і дорожче.

Ціни на черешню 2026 у Харкові тримаються на рівні 220–300 грн/кг за українську ягоду. А імпортні партії тут значно менші, ніж на заході чи в столиці — через наближеність до зони бойових дій.

Вартість черешні 2026: Одеса, Дніпро та Миколаїв

На знаменитому одеському Привозі та центральних ринках Дніпра й Миколаєва ситуація схожа. Рання українська черешня тут стартує від 200–250 грн/кг. Проте за імпортні ягоди продавці ще нещодавно просили космічні 1 800–2 500 грн/кг. Як пояснює Главком, це виключно через високу собівартість ягоди та складність логістики.

Коли впадуть ціни на черешню 2026

Фахівці заспокоюють космічні цінники зникнуть уже за тиждень-два.

За прогнозом докторки сільськогосподарських наук Олени Кіщак (Інститут садівництва НААН), погодні аномалії весни 2026 року не стали критичними для врожаю.

Господарства Одещини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Закарпаття постачатимуть стільки ягоди, що її повністю вистачить для внутрішнього ринку.

У другій половині червня, коли сезон буде на піку, ціна вітчизняної черешні триматиметься в межах 100–150 грн/кг.

Про зниження вартості ягід пише і Економічна правда. Тож найкращий план — трохи зачекати масового збору, і вже тоді сповна насолодитися смаком літа, без зайвої шкоди для гаманця.

А ще читай про те, як правильно зберігати черешню: поради, щоб довше насолоджуватися її смаком.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!