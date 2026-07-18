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Meta змінює правила для підлітків: батьків попереджатимуть про тривожні листування з ШІ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Липня 2026, 19:00 3 хв.
Meta AI повідомлятиме батьків, якщо підліток говоритиме про самогубство
Фото Pexels

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