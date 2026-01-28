ШІ-агенти та преміум-відео: Meta планує ввести платні підписки на свої платформи

Компанія Марка Цукерберга готується до масштабних змін у роботі своїх найпопулярніших платформ. Як повідомляє видання TechCrunch, якого цитує CNBC вже найближчими місяцями Meta почне тестування нових моделей підписки для користувачів Instagram, Facebook та навіть WhatsApp. Головний акцент буде зроблено на розширених можливостях штучного інтелекту.

Навіщо Meta вводить платні функції

Представники Meta підтвердили, що нові тарифні плани мають розблокувати вищу продуктивність та креативність. Фактично, корпорація прагне монетизувати свої колосальні витрати на розробку ШІ, які минулого року сягнули мільярдних показників.

На відміну від конкурентів, таких як OpenAI (ChatGPT) або Google (Gemini), які від самого початку пропонували платні преміум-пакети, Meta тривалий час надавала доступ до своїх мовних моделей Llama безкоштовно через відкритий код. Тепер же компанія шукає шляхи повернення інвестицій.

Інтелектуальні агенти та купівля Manus

Одним із ключових елементів нової підписки стануть так звані агенти штучного інтелекту. У грудні минулого року Meta за 2 мільярди доларів придбала сінгапурський стартап Manus, який спеціалізується на створенні автономних ШІ-помічників.

Ці технології будуть інтегровані в екосистему соцмереж і стануть частиною платного функціонала.

Що саме отримають платні користувачі

Окрім доступу до розумних агентів, Meta планує переглянути умови використання своїх креативних інструментів. Зокрема, йдеться про:

Vibes — популярний сервіс для створення та реміксування відео за допомогою ШІ;

Розширені ліміти: базова версія Vibes залишиться безкоштовною, проте за доступ до професійних інструментів та розширених можливостей створення контенту доведеться оформити підписку;

Ексклюзивні функції ШІ: платні користувачі отримають доступ до найпотужніших версій нейромереж для генерації тексту та зображень всередині додатків.

Хоча точна вартість нових пакетів поки не розголошується, очевидно, що Meta переходить до моделі freemium, де базовий доступ залишається вільним, а всі інноваційні та професійні інструменти стають частиною платної екосистеми.

