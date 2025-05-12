Як отримати галочку в Instagram у 2025 році безкоштовно і платно — навіть якщо ти не зірка

У 2025 році Instagram вирішив дещо змінити свої правила — тепер діють додаткові умови, особливо щодо верифікації акаунтів.

Вони стосуватимуться тебе, якщо ти — публічна особа (в широкому сенсі цього слова) або представляєш бренд, який хоче мати офіційну синю галочку біля імені.

Як отримати верифікаційну галочку в Instagram — розказуємо у матеріалі.

Як отримати галочку в Instagram безкоштовно

Хто може пройти верифікацію та отримати синю галочку в Instagram

Раніше таку відмітку могли отримати хіба що селебріті, але тепер Instagram розширив двері можливостей для більшої аудиторії: журналісти, соціальні та політичні активісти, контент-мейкери, митці — усі, хто має будь-яку публічну активність, тепер можуть теж претендувати на заповітну галочку в Instagram.

І хоча це не так просто зробити простим користувачам Мережі, загалом мета платформи зрозуміла — вона прагне бути більш справедливою і різноманітною, щоб не лише суперзірки могли підтверджувати свою особу.

Що потрібно, щоб отримати галочку в Instagram — вимоги, які діють

Для початку потрібно подати заявку, для цього ти маєш відповідати певним вимогам: мати відкритий акаунт з фото, біографією і хоча б одним постом та бути реальною людиною або офіційним представником організації.

Важливо, щоб твій акаунт був єдиним цього типу (і не було сто однакових), а ти хоча б трохи набув (-ла) популярності у Мережі, приміром, згадувався (-лася) у ЗМІ. Але май на увазі: проплачений контент не врахується.

Також важливо не порушувати законів платформи та відповідати усім Умовам використання та Правилам спільноти Instagram.

Як подати заявку на верифікацію в Instagram

От тобі детальний алгоритм дій:

Зайди в Instagram через застосунок на телефоні. Перейди до свого профілю. Натисни на меню (три смужки вгорі праворуч). Обери Налаштування й конфіденційність — потім Обліковий запис. Далі натисни Запросити верифікацію. Заповни форму:

ім’я та прізвище (як у документах);

фото посвідчення особи (паспорт, водійське посвідчення або інші офіційні документи);

категорію акаунта (наприклад, журналіст, мистець, бренд);

посилання на статті, де тебе згадують (не рекламу, а справжні згадки в ЗМІ або блоги).

Потім натискаєш Надіслати — і чекаєш. Відповідь прийде протягом місяця у сповіщеннях.

Як отримати галочку в Instagram за допомогою платної підписки

Однак є іще одна доріжка до бажаної мети, хоча вона влетить у копієчку. Та справа варта того. Щоб отримати галочку в Instagram за гроші з’явився Meta Verified — платна підписка від компанії Meta, яка, як відомо, є власником Instagram та Facebook.

Зверни увагу, що у платної підписки є своє безперечні переваги. Ти отримаєш додатковий рівень безпеки — твої дані та акаунт будуть краще захищені від підробок чи копій.

Якщо раптом щось піде не так — у тебе буде привілейований доступ до служби підтримки Meta, де можна поспілкуватися не з ботом, а з реальною людиною.

І, як приємний бонус, ти іноді першим (-ою) отримуєш нові фішки, ексклюзивні стікери чи акційні пропозиції.

У яких країнах можна купити синю галочку Instagram

Серед додаткових вимог до платної підписки — тобі має бути 18+ та ти маєш мешкати в одній з країн, де ця послуга доступна. До речі Україна — в їхньому числі.

Загалом же список країн у 2025 році має такий вигляд:

США, Канада, Австралія, Нова Зеландія;

Велика Британія, Індія, Бразилія;

країни Європи (Україна в їхньому числі).

Також серед вимог: твій нік в акаунті має збігатися з іменем в офіційному документі. І має бути увімкнена двофакторна автентифікація.

Як оформити платну підписку на галочку в Instagram

Щоб дізнатися, чи доступна функція Meta Verified для твого акаунта:

Відкрий Instagram. Перейди до свого профілю та натисни на меню (три смужки вгорі праворуч). Вибери Центр акаунтів. Якщо бачиш опцію Meta Verified, це означає, що послуга доступна для тебе.

Тепер лишається оформити платну підписку. Для цього:

Натисни Підписатися. Пройди верифікацію особи — надішли фото документа. Заплати, ціна — приблизно $14.99/місяць, може трохи різнитись за регіоном.

Готово. Якщо все ок — отримаєш галочку.

У яких випадках можуть відмовити у верифікації

Тобі можуть відмовити, якщо тебе не знаходять через Google, у тебе мало підписників, на твою сторінку немає посилань. Причиною може стати також, якщо документи нечіткі або фейкові, а твій профіль схожий на фан-сторінку чи мем-паблік.

Більше інформації отримай на офіційному порталі Meta.

Раніше ми розповідали: Meta блокує прямі ефіри для дітей в Instagram.

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