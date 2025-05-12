Как получить галочку в Instagram в 2025 году бесплатно или платно — даже если ты не звезда

В 2025 году Instagram решил несколько изменить свои правила — теперь действуют дополнительные условия, особенно относительно верификации аккаунтов.

Они будут касаться тебя, если ты публичная личность (в широком смысле этого слова) или представляешь бренд, который хочет иметь официальную синюю галочку у имени.

Как получить верификационную галочку в Instagram — рассказываем в материале.

Как получить галочку в Instagram бесплатно

Кто может пройти верификацию и получить синюю галочку в Instagram

Раньше такую ​​отметку могли получить разве что селебрити, но теперь Instagram расширил двери возможностей для большей аудитории: журналисты, социальные и политические активисты, контент-мейкеры, творцы — все, кто имеет любую публичную активность, теперь тоже могут претендовать на заветную галочку в Instagram.

И хотя это не так просто сделать обычным пользователям Сети, в целом цель платформы ясна — она стремится быть более справедливой и разнообразной, чтобы не только суперзвезды могли подтверждать свою личность.

Что нужно, чтобы получить галочку в Instagram — действующие требования

Для начала нужно подать заявку, для этого ты должен отвечать определенным требованиям: иметь открытый аккаунт с фото, биографией и хотя бы одним постом и быть реальным человеком или официальным представителем организации.

Важно, чтобы твой аккаунт был единственным этого типа (и не было сто одинаковых), а ты хотя бы немного приобрел популярность в Сети, например, упоминался в СМИ. Но имей в виду: проплаченный контент не учтется.

Также важно не нарушать законы платформы и соответствовать всем Условиям использования и Правилам сообщества Instagram.

Как подать заявку на верификацию в Instagram

Вот тебе подробный алгоритм действий:

Зайди в Instagram через приложение на телефоне. Перейди в свой профиль. Нажми меню (три полоски вверху справа). Выбери Настройки и конфиденциальность — затем Учетная запись. Далее нажми Пройти верификацию. Заполни форму:

имя и фамилия (как в документах);

фото удостоверения личности (паспорт, водительское удостоверение или другие официальные документы);

категорию аккаунта (например, журналист, художник, бренд);

ссылки на статьи, где тебя упоминают (не рекламу, а подлинные упоминания в СМИ или блоги).

Потом нажимаешь Отправить — и ждешь. Ответ придет в течение месяца в уведомлениях.

Как получить галочку в Instagram с помощью платной подписки

Однако есть еще одна дорожка к желаемой цели, хотя она влетит в копеечку. Но дело стоит того. Чтобы получить галочку в Instagram за деньги появился Meta Verified — платная подписка от компании Meta, которая, как известно, является владельцем Instagram и Facebook.

Обрати внимание, что у платной подписки есть свои несомненные преимущества. Ты получишь дополнительный уровень безопасности — твои данные и аккаунт будут лучше защищены от подделок или копий.

Если вдруг что-то пойдет не так — у тебя будет привилегированный доступ к службе поддержки Meta, где можно пообщаться не с ботом, а с реальным человеком.

И, как приятный бонус, ты будешь первым (-ой) получать новые фишки, эксклюзивные стикеры или акционные предложения.

В каких странах можно купить синюю галочку

Среди дополнительных требований к платной подписке — тебе должно быть 18+ и ты должен (должна) жить в одной из стран, где эта услуга доступна. Кстати, Украина — в их числе.

В целом же список стран в 2025 году выглядит так:

США, Канада, Австралия, Новая Зеландия;

Великобритания, Индия, Бразилия;

страны Европы (Украина в их числе).

Также в числе требований: твой ник в аккаунте обязан совпадать с именем в официальных документах. И должна быть проведена двухфакторная аутентификация.

Как оформить платную подписку на галочку в Instagram

Чтобы узнать, доступна ли функция Meta Verified для твоего аккаунта:

Открой Instagram. Перейдите к своему профилю и нажми меню (три полоски вверху справа). Выбери Центр аккаунтов. Если ты видишь опцию Meta Verified, это означает, что услуга доступна для тебя.

Теперь остается оформить платную подписку. Для этого:

Нажми Подписаться.

Пройди верификацию личности — пришли фото документа. Платы, цена — примерно $14.99/месяц, может немного отличаться по региону.

Готово. Если все ок — получишь галочку.

В каких случаях могут отказать в верификации

Тебе могут отказать, если тебя не находят через Google, у тебя мало подписчиков, на твою страницу нет ссылок. Причиной может стать также, если документы нечеткие или фейковые, а твой профиль похож на фан-страницу или мем-паблик.

Больше информации получи на официальном портале Meta.

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