Теперь галочка в Instagram та Facebook станет платной? Рассказываем, кто может ее получить и как это сделать

19 февраля глава компании Meta Марк Цукерберг объявил о начале тестирования платной верификации аккаунтов в Instagram и Facebook. Об этом сообщили журналисты издания Reuters.
Нововведение имеет целью предотвратить использование поддельных аккаунтов, которые могут быть использованы для распространения вредоносного контента.
Верификация аккаунтов в Instagram и Facebook нужна для подтверждения идентичности пользователя, имеющего учетную запись в этих социальных сетях.
Верификация происходит путем обозначения профиля определенным символом. Например, в Instagram это синяя галочка возле имени профиля, а в Facebook это галочка с надписью “подтверждено”.
Платная верификация будет доступна, начиная с этой недели, для всех пользователей из Австралии и Новой Зеландии, желающих подтвердить свою личность на платформе. Далее компания планирует расширить платформу верификации на другие страны и платформы.
Стоить такая услуга будет $11,99 для компьютерной версии и $14,99 для пользователей систем IOS и Android.
Чтобы пройти верификацию, пользователи должны будут прислать компании фото государственного удостоверения личности.
После проверки документов пользователи получат уведомление о результатах верификации.
Кроме того, Марк Цукерберг заявил, что Meta работает над тем, чтобы сделать процесс верификации более эффективным и безопасным для пользователей.
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