Путешествия и вдохновение

Теперь галочка в Instagram та Facebook станет платной? Рассказываем, кто может ее получить и как это сделать

Диана Просяник, практикант сайта 22 февраля 2023, 14:00
галочка в инстаграм
Фото: Unsplash

Больше новостей
Евакуаційний потяг
“Главное — не показывать, что боишься”: как курсирует эвакуационный поезд из Покровска
Паспорт
Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы
Діти
Помощь многодетным семьям от государства и международных организаций 2023
Церковні свята в лютому 2023: календар постів
Сретение, Мясопустная суббота и начало Великого поста — церковные праздники в феврале 2023
Смотреть больше

Материалы по теме

кібербулінг
Подумай 100 раз, прежде чем отправить фото! Что такое сексторшн и кибербуллинг и как защитить себя
ChatGPT
ChatGPT разблокирован в Украине: что это такое и как им пользоваться — мы спросили у самого искусственного интеллекта
чому видаляють дописи про війну
Информационный вакуум соцсетей: почему удаляют посты о войне и как противодействовать российским ботам
схуднення
Похудение на грани с одержимостью: как соцсети влияют на пищевые привычки

Видео
Чи стане Україна доугим Ізраїлем

Украина — второй Израиль? Как на самом деле живут в милитарной стране и что может ждать украинцев
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрыть Украину Железным куполом: рассказываем об израильской системе ПВО
0:03:21
Сергій Лукащук
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:06
український хліб
Хлеб из-под обстрелов к вашему столу: как Украина, несмотря на войну, продолжает спасать мир от голода
Байден
Важный сигнал для Украины и НАТО. Визит Джо Байдена в Польшу — прямая трансляция выступления и главные тезисы
0:04:30
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун
Рожденные под взрывы 24 февраля. Щемящая история родов Марии из Днепра
0:02:53
Красногорівка на Донеччині: як живуть люди під постійними обстрілами
Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке
0:09:55
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:56
Слов'янськ
Несокрушимый Донбасс: жизнь без света, под постоянными обстрелами, но с надеждой
Больше видео
Церковні свята в лютому 2023: календар постів
Читать дальше
Сретение, Мясопустная суббота и начало Великого поста — церковные праздники в феврале 2023
Млинці на молоці з окропом — рецепт приготування покроково
Читать дальше
Их никогда не бывает слишком много! Как приготовить блинчики на молоке с кипятком

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь