Теперь галочка в Instagram та Facebook станет платной? Рассказываем, кто может ее получить и как это сделать

19 февраля глава компании Meta Марк Цукерберг объявил о начале тестирования платной верификации аккаунтов в Instagram и Facebook. Об этом сообщили журналисты издания Reuters.

Нововведение имеет целью предотвратить использование поддельных аккаунтов, которые могут быть использованы для распространения вредоносного контента.

Что такое верификация аккаунта

Верификация аккаунтов в Instagram и Facebook нужна для подтверждения идентичности пользователя, имеющего учетную запись в этих социальных сетях.

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Верификация происходит путем обозначения профиля определенным символом. Например, в Instagram это синяя галочка возле имени профиля, а в Facebook это галочка с надписью “подтверждено”.

Кто может оформить платную верификацию от Meta

Платная верификация будет доступна, начиная с этой недели, для всех пользователей из Австралии и Новой Зеландии, желающих подтвердить свою личность на платформе. Далее компания планирует расширить платформу верификации на другие страны и платформы.

Стоить такая услуга будет $11,99 для компьютерной версии и $14,99 для пользователей систем IOS и Android.

Как добавить галочку в Facebook и Instagram

Чтобы пройти верификацию, пользователи должны будут прислать компании фото государственного удостоверения личности.

После проверки документов пользователи получат уведомление о результатах верификации.

Кроме того, Марк Цукерберг заявил, что Meta работает над тем, чтобы сделать процесс верификации более эффективным и безопасным для пользователей.

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