Двухэтапная проверка и сложные комбинации: как не отдать мошенникам все свои пароли и данные в интернете

В интернете каждый из нас становится очень уязвимым: особенно сейчас, во время войны. Следовательно, следует быть подкованным и знать, как не слить все свои личные данные мошенникам в интернете.
Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев. А для того, чтобы лучше понимать, как обезопасить личную информацию от мошенников в сети, нужно еще знать, какими эти мошенники бывают — коммерческими или не мотивированными финансово.
Первые делают это с целью заработать денег. А вот вторые могут работать на государственные интересы, занимаются хакерством в целях использования данных в будущем.
Виталий рекомендует установить на все устройства, соцсети и программы банкинга сложные пароли. Если есть возможность, активизируйте двухфакторную аутентификацию с одноразовыми кодами для входа.
Чтобы сами приложения не взломали на устройстве, необходимо также обновить обеспечение.
Чтобы сами приложения не взломали на устройстве, необходимо также обновить обеспечение.
Также важно помнить все свои пароли и ни в коем случае не передавать их никому.
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Если есть желание перейти по подозрительной ссылке, где просят ввести личные данные, убедись в правдивости сайта.
К примеру, если это государственный ресурс, то адрес должен заканчиваться на gov.ua — не внутри адреса, не в начале, а именно в конце ссылки, — уверяет эксперт.
К примеру, если это государственный ресурс, то адрес должен заканчиваться на gov.ua — не внутри адреса, не в начале, а именно в конце ссылки, — уверяет эксперт.
О безопасности использования телефона во время войны рассказывает и Надежда Матвеева: какие опции стоит выключить, чтобы обезопасить себя от злых намерений, можешь узнать из нашего материала.
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