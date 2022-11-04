Двухэтапная проверка и сложные комбинации: как не отдать мошенникам все свои пароли и данные в интернете

В интернете каждый из нас становится очень уязвимым: особенно сейчас, во время войны. Следовательно, следует быть подкованным и знать, как не слить все свои личные данные мошенникам в интернете.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев. А для того, чтобы лучше понимать, как обезопасить личную информацию от мошенников в сети, нужно еще знать, какими эти мошенники бывают — коммерческими или не мотивированными финансово.

Первые делают это с целью заработать денег. А вот вторые могут работать на государственные интересы, занимаются хакерством в целях использования данных в будущем.

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Информацию, которую воруют хакеры, можно разделить на несколько типов:

финансовые данные, которые можно монетизировать, то есть перевести в деньги — данные платежных карт, интернет-банкинга, криптоактивов и т.п.;

чувствительные данные, которые можно использовать в качестве инструмента шантажа, требовать выкуп за эти данные в обмен на их обнародование — частные фотографии, сообщения, переписка, контакты, коммерческая тайна;

персональные аккаунты соцсетей, которые используются в качестве инструмента для бот-атак и распространения фейков, нарративов противника;

персональные устройства, которые могут использовать как инструмент для дальнейших атак — как DDOS, так и сокрытие источников своих кибератак.

Как обезопасить свои данные от взлома

Виталий рекомендует установить на все устройства, соцсети и программы банкинга сложные пароли. Если есть возможность, активизируйте двухфакторную аутентификацию с одноразовыми кодами для входа.

Чтобы сами приложения не взломали на устройстве, необходимо также обновить обеспечение.

Также важно помнить все свои пароли и ни в коем случае не передавать их никому.

Если есть желание перейти по подозрительной ссылке, где просят ввести личные данные, убедись в правдивости сайта.

К примеру, если это государственный ресурс, то адрес должен заканчиваться на gov.ua — не внутри адреса, не в начале, а именно в конце ссылки, — уверяет эксперт.

О безопасности использования телефона во время войны рассказывает и Надежда Матвеева: какие опции стоит выключить, чтобы обезопасить себя от злых намерений, можешь узнать из нашего материала.

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