“Как безопасно пользоваться телефоном во время войны, чтобы не стать жертвой врага?”

Мы так привыкли, что все необходимое находится прямо под рукой — в нашем телефоне. Любимые фото, контакты близких, теплые разговоры в мессенджерах, платежные системы, и даже документы.

Однако во время войны с коварным врагом эти преимущества могут нести в себе и одну из самых больших опасностей. Особенно для тех граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях или общаются с ними.

Поэтому Надежда Матвеева в своей рубрике Надійні поради рассказала, как каждому безопасно пользоваться телефоном во время войны.

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Выключить на телефоне геолокацию

Геолокация передает в сеть все данные о твоем местонахождении. Чем это опасно? На бесплатных картах благодаря этой функции отображается место скопления людей с мобильными. Этим может воспользоваться враг, чтобы применить оружие массового поражения.

Однако это не единственная опасность от функции, поскольку служба геолокации сильно разряжает аккумулятор. А мы знаем, насколько сейчас важно иметь при себе работающий телефон и быть на связи.

Поэтому лучше выключить геолокацию. На Android это можно сделать через Настройки, зайдя в блок Личные данные и пункт Местонахождение.

На IOS геолокацию можно отключить в меню Настройки, затем Конфиденциальность и Службы геолокации.

Не публиковать фотографии

Если ты опасаешься раскрывать свое местонахождение, то лучше не публиковать фото в соцсетях и открытых группах мессенджеров.

Это важно, поскольку если скачать это фото, то в его метаданных можно найти указанное место, где его сделали. Профессионалы знают, как это сделать в считанные минуты.

Перенести все фото в скрытые папки

Если тебе хочется сохранить самые ценные воспоминания в фото, то следует перенести их в скрытые папки.

На Android нужно открыть Галерею, нажать на альбом и выбрать Скрыть.

Что касается IOS, то там необходимо открыть Фотографии, выбрать снимок, нажать Больше и Скрыть.

Важные сообщения — только по телефону

Если ты общаешься с людьми, находящимися на временно оккупированных территориях, или находишься под оккупацией, лучше важные вещи сообщать по телефону.

Его прослушивание можно проверить вручную, а вот мессенджеры по законодательству должны хранить всю информацию о пользователях в течение шести месяцев. Таким образом, все переписки могут быть задокументированы.

Кроме того, установка VPN не поможет обойти этот процесс, а информация может попасть к вражеским провайдерам.

Настройка удаления сообщений

На такой шаг можно пойти только тогда, когда нужно будет пройти блокпосты и проверку телефона. Таким образом, любое сообщение с мессенджеров будет удаляться за полминуты.

Однако следует помнить, что популярные в Украине Viber и Telegram имеют часть серверов на территории РФ, а все данные могут быть использованы агрессором в собственных целях.

И самое главное — берегите себя, насколько это возможно!

Напомним, ранее в Госспецсвязи рассказали, как пользоваться телефоном, если твой населенный пункт находится во временной оккупации российских войск.