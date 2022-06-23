Советы

“Как безопасно пользоваться телефоном во время войны, чтобы не стать жертвой врага?”

Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева

телеведущая канала СТБ

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 июня 2022, 19:00
Як безпечно користуватися телефоном під час війни
Фото: Pexels

Больше советов
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Смотреть больше

Советы

“Как безопасно пользоваться телефоном во время войны, чтобы не стать жертвой врага?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ

“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Отвечает
Юлія Микитенко
Юлия Микитенко
Украинская военная, ветеран АТО

“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”
Отвечает
Юлія Зорій
Юлия Зорий
Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Читать дальше
Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь