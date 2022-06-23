Поради

“Як безпечно користуватися телефоном під час війни, щоб не стати жертвою ворога?”

Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва

телеведуча каналу СТБ

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Червня 2022, 19:00
Як безпечно користуватися телефоном під час війни
Фото: Pexels

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