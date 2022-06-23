“Як безпечно користуватися телефоном під час війни, щоб не стати жертвою ворога?”

Ми звикли, що все необхідне часто прямісінько під рукою — у нашому телефоні. Улюблені фото, контакти близьких людей, теплі розмови у месенджерах, платіжні системи, та навіть документи.

Однак під час війни з підступним ворогом ці переваги можуть приховувати в собі й одну з найбільших небезпек. Особливо для тих громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або спілкуються з ними.

Тому Надія Матвєєва у своїй рубриці Надійні поради розповіла, як кожному безпечно користуватися телефоном під час війни.

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Вимкнути на телефоні геолокацію

Геолокація передає в мережу всі дані про твоє місцезнаходження. Чим це небезпечно? На безкоштовних картах завдяки цій функції відображається місце скупчення людей з мобільними. Цим може скористатись ворог, щоб застосувати зброю масового знищення.

Проте це не єдина небезпека від функції, оскільки служба геолокації сильно розряджає акумулятор. А ми знаємо, наскільки зараз важливо мати при собі увімкнений телефон та бути на зв’язку.

Тому ліпше вимкнути геолокацію. На Android це можна зробити через Налаштування, зайшовши у блок Особисті дані та пункт Місцезнаходження.

На IOS геолокацію можна відімкнути в меню Параметри, потім Приватність та Служби геолокації.

Не публікувати фотографій

Якщо ти побоюєшся розкривати своє місцезнаходження, то краще не публікувати фото у соцмережах та відкритих групах месенджерів.

Це важливо, оскільки якщо скачати це фото, то у його метаданих можна знайти зазначене місце, де його зробили. Професіонали знають, як це зробити за лічені хвилини.

Перенести всі фото у приховані папки

Якщо тобі хочеться зберегти найцінніші спогади у фото, то варто перенести їх у приховані папки.

На Android потрібно відкрити Галерею, натиснути на потрібний альбом та обрати Сховати.

Що ж стосується IOS, то там необхідно відкрити Фотографії, обрати знімок, натиснути Більше та Сховати.

Важливі повідомлення — лише телефоном

Якщо ти спілкуєшся з людьми, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або перебуваєш під окупацією, то краще важливі речі повідомляти телефоном.

Його прослуховування можна перевірити власноруч, а ось месенджери за законодавством повинні зберігати всю інформацію про користувачів протягом шести місяців. Тобто всі переписки можуть бути задокументовані.

Крім того, встановлення VPN не допоможе оминути цей процес, а інформація може потрапити до ворожих провайдерів.

Налаштувати видалення повідомлень

На такий крок можна піти лише тоді, коли тобі потрібно буде пройти блокпости та перевірку телефону. Будь-яке повідомлення з месенджерів буде видалятися за півхвилини.

Однак варто пам’ятати, що популярні в Україні Viber та Telegram мають частину серверів на території РФ, а всі дані можуть бути використані агресором у власних цілях.

І найголовніше — бережіть себе, наскільки це можливо!

Нагадаємо, раніше у Держспецзв’язку розповіли, як користуватися телефоном, якщо твій населений пункт перебуває у тимчасовій окупації російських військ.