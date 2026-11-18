Потужний землетрус стався сьогодні вночі, 18 листопада, на території Румунії. Поштовхи були відчутні й на територіях України та Молдови. Що наразі відомо про землетрус, який сколихнув землю цієї ночі, дізнайся далі.

Землетрус у Румунії: карта та наслідки

Землетрус магнітудою 5,7 стався о 02:48 на глибині 120 кілометрів у сейсмічній зоні Вранча. Про це повідомляє Digi 24 з посиланням на Національний інститут досліджень і розвитку фізики Землі Румунії.

Водночас Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду підземних поштовхів у 5,3. За даними сейсмологів, це був найсильніший землетрус за останні роки.

Епіцентр стихії розташовувався за 65 км на північний захід від міста Бузеу та за 13 км на південний захід від Нереу. Підземні поштовхи відчувалися доволі сильно в багатьох містах країни, зокрема в Бухаресті.

Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії заявив, що серйозних руйнувань та матеріальних збитків на території країни не виявлено. В екстрені служби надійшло дев’ять викликів. До сімох з них приїжджали медики, здебільшого через панічні атаки.

Одна людина отримала забій голови, коли намагалася швидко вибігти з будинку.

Землетрус в Україні та Молдові: де відчувався

Румунський землетрус дійшов і до території України. У мережі українські користувачі з різних областей почали скаржитися на відчутні поштовхи та тремтіння меблів в оселях. Згодом землетрус в Україні підтвердив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус відчувався в багатьох населених пунктах на території України інтенсивністю 4-5 бали (за шкалою МSК-64), – йдеться в повідомленні.

Людям також надходили сповіщення Android про землетрус близько 02:49. Поштовхи відчули жителі низки областей: Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської.

Крім того, поштовхи відчули жителі сусідньої Молдови. У мережі з’явилося відео із Кишинева, де люди налякані відчутними поштовхами.

Раніше повідомлялося, що в 2027 році в Україні може статися потужний землетрус. Дізнайся, що кажуть сейсмологи і яка територія у небезпеці.

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