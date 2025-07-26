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Потужний землетрус в Україні вже за два роки? Що кажуть сейсмологи і яка територія у небезпеці

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Липня 2025, 14:00
землетруси в україні

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