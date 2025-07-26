Потужний землетрус в Україні вже за два роки? Що кажуть сейсмологи і яка територія у небезпеці

Ми звиклись з думкою, що в Україні не буває сейсмічних активностей чи небезпек, повʼязаних з погодою. Та клімат змінюється — не без участі людини. А з цими змінами приходять й нові виклики.

Зокрема, сейсмологи та геологи кажуть: українцям треба готувати до кардинальних змін погоди, а також до нових викликів, таких як смерчі і землетруси.

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтервʼю РБК Україна розповів, де найближчим часом чекати землетрусів в Україні. Найцікавіше розповідаємо далі у матеріалі.

Чи можливі в Україні землетруси

За словами науковця, більшість українських територій розташовані на Українському кристалічному щиті. Це — один із найстаріших щитів у Європі і він є практично монолітним, без розломів.

Саме тому сейсмічної активності в нас не спостерігається.

— Найближча сейсмічно-активна зона — це зона Вранча у Румунії, яка розташована за 110 кілометрів від нашого кордону. Більшість землетрусів у нас в основному йдуть звідти, — пояснює Дмитро Гринь.

За його словами, сейсмічно активними в Україні вважаються території:

Криму;

Одеської;

Чернівецької;

Львівської;

Тернопільської;

Вінницької;

Кіровоградської областей.

Але такі землетруси не є дуже сильними.

І наростання їхньої кількості не прогнозується: у 2024 році в Україні було девʼять невеликих землетрусів, а у 2025 найсильніший землетрус, силою магнітуди у чотири бали, відчули жителі Полтавської області.

Але, як зазначає науковець, йде хвилеподібне розвантаження, тож у 2025 кількість землетрусів не збільшуватиметься.

Де в Україні чекати землетрусів

Науковець каже, що в сейсміці є поняття ста років, коли повторюються сильні землетруси. Найсильніший землетрус в Україні востаннє відбувся у 1927 році, у Криму.

Тоді землетрус зруйнував 70% Ялти, а сила поштовхів сягала семи балів.

— У сейсміці є поняття сторічного терміну. Такі події, як правило, повторюються кожні 100 років плюс-мінус кілька років. Отже, очікування по Криму досить серйозні, — каже Гринь.

За такою логікою, сильні підземні поштовхи можуть бути у Криму вже у 2027 році.

Слабкі землетруси не є небезпечними для України. Такі поштовхи можуть викликати дзеленчання скла та легкого хитання меблів та листя на рослинах.

Про те, як правильно поводитися під час землетрусу і чого точно не можна робити, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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