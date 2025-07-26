Потужний землетрус в Україні вже за два роки? Що кажуть сейсмологи і яка територія у небезпеці

Ми звиклись з думкою, що в Україні не буває сейсмічних активностей чи небезпек, повʼязаних з погодою. Та клімат змінюється — не без участі людини. А з цими змінами приходять й нові виклики. Зокрема, сейсмологи та геологи кажуть: українцям треба готувати до кардинальних змін погоди, а також до нових викликів, таких як смерчі і землетруси. Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтервʼю РБК Україна розповів, де найближчим часом чекати землетрусів в Україні. Найцікавіше розповідаємо далі у матеріалі.Чи можливі в Україні землетруси За словами науковця, більшість українських територій розташовані на Українському кристалічному щиті. Це — один із найстаріших щитів у Європі і він є практично монолітним, без розломів. Саме тому сейсмічної активності в нас не спостерігається. — Найближча сейсмічно-активна зона — це зона Вранча у Румунії, яка розташована за 110 кілометрів від нашого кордону. Більшість землетрусів у нас в основному йдуть звідти, — пояснює Дмитро Гринь. За його словами, сейсмічно активними в Україні вважаються території: Криму; Одеської; Чернівецької; Львівської; Тернопільської; Вінницької; Кіровоградської областей. Але такі землетруси не є дуже сильними. І наростання їхньої кількості не прогнозується: у 2024 році в Україні було девʼять невеликих землетрусів, а у 2025 найсильніший землетрус, силою магнітуди у чотири бали, відчули жителі Полтавської області. Але, як зазначає науковець, йде хвилеподібне розвантаження, тож у 2025 кількість землетрусів не збільшуватиметься. Читати на тему Землетрус в Україні: які регіони в зоні найбільшого ризику, і чи можливі поштовхи до 7,5 балів Чому в Україні йдуть розмови про можливість потужного землетрусу —читай пояснення експерта. Де в Україні чекати землетрусів Науковець каже, що в сейсміці є поняття ста років, коли повторюються сильні землетруси. Найсильніший землетрус в Україні востаннє відбувся у 1927 році, у Криму. Тоді землетрус зруйнував 70% Ялти, а сила поштовхів сягала семи балів. — У сейсміці є поняття сторічного терміну. Такі події, як правило, повторюються кожні 100 років плюс-мінус кілька років. Отже, очікування по Криму досить серйозні, — каже Гринь. За такою логікою, сильні підземні поштовхи можуть бути у Криму вже у 2027 році. Слабкі землетруси не є небезпечними для України. Такі поштовхи можуть викликати дзеленчання скла та легкого хитання меблів та листя на рослинах. Про те, як правильно поводитися під час землетрусу і чого точно не можна робити, ми розповідали в нашому іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Крим, Стихійне лихо, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter