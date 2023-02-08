Як поводитися під час землетрусу у квартирі, на вулиці та в машині

Нещодавні землетруси у Туреччині та Сирії сколихнули весь світ. Вже відомо про загибель від стихії 5 тис.людей. Однак кількість жертв зростає щогодинно, з-під завалів і досі рятувальники витягають людей.
Хоча землетруси в Україні — доволі рідкісне явище, нам потрібно знати, що робити у разі небезпеки. Як поводитися під час землетрусу — читай у матеріалі.
Не панікуй та заспокой тих, хто їде з тобою в машині. Зупини авто та відчини всі двері. Будь у машині доти, поки не зупиняться поштовхи.
Від’їдь від багатоповерхівок, моря, річок. Оглянь місцевість та подивися, чи немає постраждалих.
Від’їдь від багатоповерхівок, моря, річок. Оглянь місцевість та подивися, чи немає постраждалих.
Зателефонуй у рятувальні служби, якщо потрібна медична допомога комусь з оточення. Не зупиняй машину під мостом та лініями електропередач. Не ставай під балконами та деревами. Якщо є можливість пройти шлях — то роби це пішки, а не в авто.
Необхідно ходити тими вулицями, де буде менше багатоповерхових будинків, ліній електромереж, водойм. Якщо далеко йти не хочеш, зайди під портик входу в під’їзд. Остерігайся дротів з напругою, скла, небезпечних предметів.
Якщо бачиш пожежу — не йди туди. Знайди питну воду та допомагай іншим, якщо вони в небезпеці.
Якщо бачиш пожежу — не йди туди. Знайди питну воду та допомагай іншим, якщо вони в небезпеці.
Пильнуй, щоб не потрапити у юрбу. У великому скупченні людей тебе можуть затоптати. Схрести руки на тулубі, щоб не зламати грудну клітку.
Вчитель має перерахувати кількість всіх учнів. Вони ж повинні відповідати за свої речі, зібрати все найнеобхідніше. Після цього викладач повинен передати дітей батькам або відвести їх у безпечне місце. Якщо землетрус застав на занятті, діти повинні залізти під парти, остерігатися вікон.
Потрібно знати, що підземні станції метро — це безпечне місце. Однак у поїзді потрібно не піддаватися паніці, діяти логічно та не нервувати, якщо вимкнуть світло (електроенергія може зникнути після перших поштовхів).
Якщо ти опинився(-лася) в такій ситуації, у жодному разі не панікуй. Тобі треба вижити, не падай духом. Понишпор у кишенях куртки, штанів та іншого одягу і знайди ліхтарик, телефон, свисток (підійде все, що може подавати сигнал). Привертай до себе увагу та чекай на допомогу.
Нам не хочеться уявляти жахливі ситуації, але треба бути готовим(-ою) до будь-чого. Хай там як, знання з безпеки зайвими не будуть. Раніше ми розповідали, що робити при обвалі будинку.
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