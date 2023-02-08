Як поводитися під час землетрусу у квартирі, на вулиці та в машині

Нещодавні землетруси у Туреччині та Сирії сколихнули весь світ. Вже відомо про загибель від стихії 5 тис.людей. Однак кількість жертв зростає щогодинно, з-під завалів і досі рятувальники витягають людей.

Хоча землетруси в Україні — доволі рідкісне явище, нам потрібно знати, що робити у разі небезпеки. Як поводитися під час землетрусу — читай у матеріалі.

Як поводитися під час землетрусу: основні правила

завжди зберігай спокій та не піддавайся загальній паніці;

остерігайся предметів та уламків, які можуть на тебе впасти;

якщо перебуваєш на перших поверхах — ліпше вийди на вулицю, трохи далі від квартир та будинків;

якщо живеш на вищих поверхах і не хочеш нікуди бігти, то ліпше вийди з кутових кімнат;

стань у внутрішні двері або в куток кімнати, головне — якомога далі від вікон;

на восьмому – десятому поверхах, якщо ти хочеш вибігти на вулицю, роби це обережно (ліфт може не працювати, а на сходах буде скупчення великої кількості людей);

звертай увагу на те, як ти йдеш, уникай електричних дротів;

відійди від висоток, шляхопроводів, мостів.

Що робити, якщо землетрус застав тебе в автомобілі

Не панікуй та заспокой тих, хто їде з тобою в машині. Зупини авто та відчини всі двері. Будь у машині доти, поки не зупиняться поштовхи.

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Від’їдь від багатоповерхівок, моря, річок. Оглянь місцевість та подивися, чи немає постраждалих.

Зателефонуй у рятувальні служби, якщо потрібна медична допомога комусь з оточення. Не зупиняй машину під мостом та лініями електропередач. Не ставай під балконами та деревами. Якщо є можливість пройти шлях — то роби це пішки, а не в авто.

Що робити після землетрусу

Заспокойся та не біжи до багатоповерхівки, якщо там живеш. Землетрус може розпочатися знову. Заспокой тих, хто поряд. Якщо є можливість, допоможи постраждалим. Прийшовши додому, перевір, чи немає витоку газу, розбитого скла. Якщо захочеш води — прокип’яти її перед вживанням. Не запалюй нічого, не вмикай газ, поки не минула небезпека. Телефоном теж ліпше деякий час не користуватися (крім випадків, коли треба зателефонувати рятувальникам). Не їзди містом, якщо не потрібна твоя допомога. Не відвідуй пляжі та морські узбережжя, там може бути небезпечно. Будь готовий(-а) до того, що землетрус може знову розпочатися.

Як поводитися під час землетрусу вдома

тримай себе в руках, не панікуй;

ліпше залізь під великий стіл (якомога далі від вікон та поряд із головними стінами);

вимкни газ, перекрий воду та вимкни всі електроприлади;

одягни дітей та літніх людей, відведи їх у безпечне місце (найліпше — на вулицю або у спеціально призначені для цього місця);

не користуйся телефоном без нагальної потреби;

увімкни радіо та слухай новини;

якщо потрібно вийти — відкрий двері;

зачини балкон та не виходь на нього доти, поки продовжуватимуться коливання;

не катайся на ліфті, не користуйся сірниками;

якщо перші коливання минуть — біжи на вулицю (при цьому візьми з собою все найнеобхідніше: документи, техніку, цінні речі);

закрий всі двері та перекрий газ, воду;

коли всі рідні будуть поряд, ідіть у найближчий центр збору людей (краще пішки).

Як ходити по вулиці під час землетрусу

Необхідно ходити тими вулицями, де буде менше багатоповерхових будинків, ліній електромереж, водойм. Якщо далеко йти не хочеш, зайди під портик входу в під’їзд. Остерігайся дротів з напругою, скла, небезпечних предметів.

Якщо бачиш пожежу — не йди туди. Знайди питну воду та допомагай іншим, якщо вони в небезпеці.

Пильнуй, щоб не потрапити у юрбу. У великому скупченні людей тебе можуть затоптати. Схрести руки на тулубі, щоб не зламати грудну клітку.

Що робити під час землетрусу у школі або університеті

Вчитель має перерахувати кількість всіх учнів. Вони ж повинні відповідати за свої речі, зібрати все найнеобхідніше. Після цього викладач повинен передати дітей батькам або відвести їх у безпечне місце. Якщо землетрус застав на занятті, діти повинні залізти під парти, остерігатися вікон.

Що робити, якщо під час землетрусу ти в поїзді або метро

Потрібно знати, що підземні станції метро — це безпечне місце. Однак у поїзді потрібно не піддаватися паніці, діяти логічно та не нервувати, якщо вимкнуть світло (електроенергія може зникнути після перших поштовхів).

Що робити після землетрусу вдома

Якщо всі коливання — позаду, то оглянь будинок на наявність серйозних ушкоджень). Не користуйся небезпечними предметами, певний час не вмикай газ та електрику. Не перевантажуй мережі мобільних операторів. Дзвони тільки у разі справжньої потреби.

Землетрус: як поводитися під уламками

Якщо ти опинився(-лася) в такій ситуації, у жодному разі не панікуй. Тобі треба вижити, не падай духом. Понишпор у кишенях куртки, штанів та іншого одягу і знайди ліхтарик, телефон, свисток (підійде все, що може подавати сигнал). Привертай до себе увагу та чекай на допомогу.

Нам не хочеться уявляти жахливі ситуації, але треба бути готовим(-ою) до будь-чого. Хай там як, знання з безпеки зайвими не будуть. Раніше ми розповідали, що робити при обвалі будинку.

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