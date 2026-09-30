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Хакери атакують смартфони українців: які схеми використовують

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 14:00 2 хв.
Нові кіберзагрози для українців: хакери атакують смартфони
Фото Pexels

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