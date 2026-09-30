Стиль життя

Покрова Пресвятої Богородиці 2026 — історія та традиції свята за новим церковним календарем

Богдана Макалюк, журналістка сайту 30 Вересня 2026, 14:30 3 хв.
свято покрови пресвятої богородиці
Фото Pexels

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