Скільки людей проживає у Києві у 2026 році насправді: актуальні дані

Точно порахувати, скільки людей фактично живе в Києві у 2026 році, під час повномасштабної війни складно.

Офіційні документи містять різні показники, адже одні враховують зареєстрованих мешканців, а інші — оцінюють фактичну кількість людей, які перебувають у столиці.

Скільки ж насправді людей проживає у Києві у 2026 році — Вікна зібрали актуальну інформацію.

Скільки людей проживає у Києві у 2026 році

На початку 2022 року в Києві проживало близько 2,95 мільйони людей. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація різко змінилася.

За даними КМДА, у перші місяці війни з міста виїхали 44% киян. Частина людей евакуювалася в інші регіони України або за кордон через обстріли.

Водночас Київ швидко почав приймати внутрішньо переміщених людей із регіонів, де тривали бойові дії.

Наприкінці 2022 року в столиці перебували майже 370 тисяч зареєстрованих ВПО. При цьому протягом року до Києва поверталися і самі мешканці міста.

У наступні роки чисельність людей у столиці поступово стабілізувалася. У звіті КМДА за 2024 рік зазначалося, що попри війну в Києві проживали близько 3 млн мешканців. Водночас кількість зареєстрованих ВПО перевищувала 420 тисяч.

Ще вищу оцінку міська влада наводить для початку 2025 року.

У прогнозі бюджету Києва на 2026-2028 роки вказується, що в місті проживає близько 4 млн людей, з яких приблизно 600 тисяч — переселенці.

Ця цифра показує, наскільки відрізняється фактична кількість людей у місті від статистичних показників зареєстрованого населення.

Тому назвати одну точну цифру для 2026 року можна лише приблизно. Ймовірно, це ті самі 4 мільйони людей, з певними відхиленнями від цього числа в більший чи менший бік, адже населення Києва під час війни змінюється передусім через міграцію всередині країни та за кордон, мобілізацію, повернення військових, народжуваність і природне скорочення.

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