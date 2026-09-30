Скільки людей проживає у Києві у 2026 році насправді: актуальні дані

Точно порахувати, скільки людей фактично живе в Києві у 2026 році, під час повномасштабної війни складно.
Офіційні документи містять різні показники, адже одні враховують зареєстрованих мешканців, а інші — оцінюють фактичну кількість людей, які перебувають у столиці.
Скільки ж насправді людей проживає у Києві у 2026 році — Вікна зібрали актуальну інформацію.
Скільки людей проживає у Києві у 2026 році
На початку 2022 року в Києві проживало близько 2,95 мільйони людей. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація різко змінилася.
За даними КМДА, у перші місяці війни з міста виїхали 44% киян. Частина людей евакуювалася в інші регіони України або за кордон через обстріли.
Водночас Київ швидко почав приймати внутрішньо переміщених людей із регіонів, де тривали бойові дії.
Наприкінці 2022 року в столиці перебували майже 370 тисяч зареєстрованих ВПО. При цьому протягом року до Києва поверталися і самі мешканці міста.
У наступні роки чисельність людей у столиці поступово стабілізувалася. У звіті КМДА за 2024 рік зазначалося, що попри війну в Києві проживали близько 3 млн мешканців. Водночас кількість зареєстрованих ВПО перевищувала 420 тисяч.
Ще вищу оцінку міська влада наводить для початку 2025 року.
У прогнозі бюджету Києва на 2026-2028 роки вказується, що в місті проживає близько 4 млн людей, з яких приблизно 600 тисяч — переселенці.
Ця цифра показує, наскільки відрізняється фактична кількість людей у місті від статистичних показників зареєстрованого населення.
Тому назвати одну точну цифру для 2026 року можна лише приблизно. Ймовірно, це ті самі 4 мільйони людей, з певними відхиленнями від цього числа в більший чи менший бік, адже населення Києва під час війни змінюється передусім через міграцію всередині країни та за кордон, мобілізацію, повернення військових, народжуваність і природне скорочення.
Читай також в нашому іншому матеріалі: Народжуваність в Україні 2026 — демографічна ситуація на межі кризи.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!