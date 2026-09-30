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Скільки людей проживає у Києві у 2026 році насправді: актуальні дані

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 15:00 2 хв.
населення києва 2026
Фото Pexels

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