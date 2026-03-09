“Рахувати будемо потім”: у Держстаті пояснили, чому перепис населення можливий лише за два роки після війни

Україна вже понад чотири роки живе в стані демографічної невизначеності. Остання офіційна оцінка чисельності населення була зафіксована ще 1 лютого 2022 року, за кілька тижнів до великого вторгнення. Відтоді країна оперує лише приблизними цифрами. Про те, коли ми нарешті дізнаємося правду про те, скільки нас залишилося, розповів голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук у коментарі для Укрінформу.

Головний висновок невтішний для тих, хто чекав на швидкі дані: повноцінний перепис населення відбудеться лише через півтора-два роки після того, як замовкнуть гармати.

Плюралізм оцінок та цифри під грифом секретно

Попри те, що Держстат офіційно не публікує нових даних, цифри у відомстві вже є. Наразі тривають дискусії щодо того, чи варто відкривати їх суспільству під час активної фази бойових дій.

Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, знайдемо консенсус з урядом і зможемо її опублікувати, – зазначив Арсен Макарчук.

Поки офіційні дані на паузі, світ користується розрахунками міжнародних інституцій. Свої версії чисельності українців дають ООН, Світовий банк та МВФ, власні підрахунки робив і Forbes Україна.

Проте посадовець наголошує: похибка у цих дослідженнях сягає плюс-мінус 4 мільйонів осіб, що робить неможливим детальне планування розвитку територій чи соціальних програм.

Читати на тему Коли був останній перепис населення в Україні: рік та офіційні дані про кількість людей Чому перепис населення не проводили протягом останніх років?

Чому не можна рахувати людей одразу після перемоги

Макарчук пояснив, що поспіх у цьому питанні лише зашкодить точності. Державі потрібен час, щоб демографічна хвиля вляглася.

Навіть після завершення війни потрібно зачекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси – повернення людей, демобілізація, реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення, – підкреслив голова Держстату.

Лише після стабілізації міграційних потоків перепис стане реальним інструментом для муніципалітетів та міністерств, дозволяючи зрозуміти гендерний та віковий склад оновленого суспільства.

Досвід Естонії та орієнтир на 2030 рік

Україна не просто готується до підрахунку, а планує взяти участь у Європейському раунді перепису населення 2030 року. Це означає перехід до абсолютно нових методів роботи — так званих реєстрових або комбінованих переписів.

Як приклад сучасної статистики Макарчук навів Естонію. Там чисельність населення визначають не лише через опитування, а й аналізуючи понад 50 непрямих джерел: від споживання води та обсягів сміття до активності ліфтів у багатоповерхівках.

Такий підхід дозволяє бачити реальну картину життя міст без залучення тисяч реєстраторів з анкетами.

Нині кількість населення зменшилося до 30 мільйонів, кажуть дослідники. Як бойові дії змінили демографію — розповіли у звіті ООН.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!