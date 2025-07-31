Коли був останній перепис населення в Україні: рік та офіційні дані про кількість людей

Населення України щороку скорочується — і це сумний факт, який підтверджує як влада, так і демографи. Однак точні цифри нікому невідомі, бо в Україні не проводилися масштабні переписи населення протягом останніх років.

Нині приблизний підрахунок людей здійснюють за допомогою фіксації мобільних абонентів на території країни та за допомогою інших способів. А коли в Україні був останній перепис населення — розповідаємо далі.

Коли був перепис населення в Україні востаннє: офіційні цифри від держави

Державна служба статистики проводила останній повний перепис населення України ще у 2001 році. Згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країнах світу проводять раз на десять років.

Такі переписи є джерелом соціально-демографічних даних та допомагають володіти найдетальнішою інформацією про характеристики населення.

У 2021 році Кабінет міністрів ухвалив періодичність та порядок перепису населення з рекомендацією проводити його не рідше ніж один раз на 10 років. Однак, у зв’язку з війною, поки що провести повноцінний перепис неможливо.

Коли було проведено останній перепис населення в Україні та чому не проводили після цього

Оскільки востаннє перепис проводили ще на початку 2000-х років, було ухвалено рішення порахувати кількість населення у 2013 році. Але тоді Кабмін переніс другий всеукраїнський перепис населення з 2013 на 2016 рік.

Тоді, за словами аналітиків, основними причинами стали дефіцит державних фінансів, організаційна неготовність та прагнення зменшити ідеологічні загострення перед запланованими тоді виборами у 2015 році. Це, наприклад, стосується тенденцій змін мовного й етнічного складу населення.

Після початку АТО Кабінет Міністрів вкотре переніс перепис з 2016 на 2020 рік. Однак у 2019 провели так званий заочний перепис населення, який проводився в електронний спосіб із непрямим підрахунком кількості населення за допомогою використання даних мобільних операторів та даних банків.

За результатами приблизних підрахунків в Україні проживало 37 мільйонів 289 тисяч осіб без урахування непідконтрольних територій.

Нині кількість населення зменшилося до 30 мільйонів, кажуть дослідники. Як бойові дії змінили демографію — розповіли у звіті ООН.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!