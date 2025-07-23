Когда была последняя перепись населения в Украине: год и официальные данные о количестве людей

Население Украины ежегодно сокращается — и это печальный факт, подтверждаемый как властью, так и демографами. Однако точные цифры никому неизвестны, потому что в Украине не проводились масштабные переписи населения в последние годы.

В настоящее время приблизительный подсчет людей осуществляется с помощью фиксации мобильных абонентов на территории страны и с помощью других способов. А когда в Украине была последняя перепись населения — рассказываем дальше.

Когда была перепись населения в Украине в последний раз: официальные цифры от государства

Государственная служба статистики проводила последнюю полную перепись населения Украины еще в 2001 году. Согласно рекомендациям ООН, переписи населения в большинстве стран мира проводят раз в десять лет.

Такие переписи являются источником социально-демографических данных и помогают обладать более подробной информацией о характеристиках населения.

В 2021 году Кабинет министров принял периодичность и порядок переписи населения с рекомендацией проводить его не реже одного раза в 10 лет. Однако в связи с войной пока провести полноценную перепись невозможно.

Когда была проведена последняя перепись населения в Украине и почему не проводили после этого

Поскольку в последний раз перепись проводилась еще в начале 2000-х годов, было принято решение посчитать численность населения в 2013 году. Но тогда Кабмин перенес вторую всеукраинскую перепись населения с 2013 по 2016 год.

Тогда, по словам аналитиков, основными причинами стали дефицит государственных финансов, организационная неготовность и стремление снизить идеологические обострения перед запланированными тогда выборами в 2015 году. Это, например, касается тенденций изменения языкового и этнического состава населения.

После начала АТО Кабинет Министров перенес перепись с 2016 на 2020 год. Однако в 2019 году провели так называемую заочную перепись населения, которая проводилась электронным способом с косвенным подсчетом населения с помощью использования данных мобильных операторов и данных банков.

По результатам приблизительных подсчетов в Украине проживало 37 миллионов 289 тысяч человек без учета неподконтрольных территорий.

В настоящее время количество населения уменьшилось до 30 миллионов, говорят исследователи. Как боевые действия изменили демографию — рассказали в отчете ООН.

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