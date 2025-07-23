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Когда была последняя перепись населения в Украине: год и официальные данные о количестве людей

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июля 2025, 18:30
когда проводилась последняя перепись населения украины
Фото Unsplash

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