Когда была последняя перепись населения в Украине: год и официальные данные о количестве людей

Фото Unsplash Население Украины ежегодно сокращается — и это печальный факт, подтверждаемый как властью, так и демографами. Однако точные цифры никому неизвестны, потому что в Украине не проводились масштабные переписи населения в последние годы. В настоящее время приблизительный подсчет людей осуществляется с помощью фиксации мобильных абонентов на территории страны и с помощью других способов. А когда в Украине была последняя перепись населения — рассказываем дальше. Когда была перепись населения в Украине в последний раз: официальные цифры от государства Государственная служба статистики проводила последнюю полную перепись населения Украины еще в 2001 году. Согласно рекомендациям ООН, переписи населения в большинстве стран мира проводят раз в десять лет.Такие переписи являются источником социально-демографических данных и помогают обладать более подробной информацией о характеристиках населения. В 2021 году Кабинет министров принял периодичность и порядок переписи населения с рекомендацией проводить его не реже одного раза в 10 лет. Однако в связи с войной пока провести полноценную перепись невозможно. Читать по теме Уровень рождаемости втрое меньше смертности: как война влияет на демографию Украины Демографический кризис уже наступил? Читай, какие показатели смертности и рождаемости в Украине. Когда была проведена последняя перепись населения в Украине и почему не проводили после этого Поскольку в последний раз перепись проводилась еще в начале 2000-х годов, было принято решение посчитать численность населения в 2013 году. Но тогда Кабмин перенес вторую всеукраинскую перепись населения с 2013 по 2016 год. Тогда, по словам аналитиков, основными причинами стали дефицит государственных финансов, организационная неготовность и стремление снизить идеологические обострения перед запланированными тогда выборами в 2015 году. Это, например, касается тенденций изменения языкового и этнического состава населения. После начала АТО Кабинет Министров перенес перепись с 2016 на 2020 год. Однако в 2019 году провели так называемую заочную перепись населения, которая проводилась электронным способом с косвенным подсчетом населения с помощью использования данных мобильных операторов и данных банков. По результатам приблизительных подсчетов в Украине проживало 37 миллионов 289 тысяч человек без учета неподконтрольных территорий. В настоящее время количество населения уменьшилось до 30 миллионов, говорят исследователи. Как боевые действия изменили демографию — рассказали в отчете ООН. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Люди, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter