Як приватна мережа сімейної медицини знаходить діабетиків, які не знають про свій діагноз

Поки мільйони українців ігнорують профілактичні огляди, медична мережа “Лікую” провела сміливий експеримент: лікарі призначали аналіз на глюкозу всім пацієнтам без винятку. Результати виявилися вражаючими.

В Україні понад 1,3 млн людей мають цукровий діабет I або II типу, і ще стільки ж – живуть із хворобою, навіть не здогадуючись про неї, оскільки на ранніх етапах вона не має виражених симптомів.

Пізня діагностика дає діабету час на розвиток ускладнень, які призводять до сліпоти, ниркової недостатності, інфаркту, інсульту та гангрени нижніх кінцівок. Відтак цукровий діабет II типу стає однією з провідних причин передчасної смертності та інвалідизації.

Хороша новина полягає у тому, що на сьогодні існують ліки, які дозволяють підтримувати якісний рівень життя при діабеті за умови ранньої діагностики хвороби.

Програма Національного скринінгу та діагностика діабету

У 2022 році на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я країни — члени ВООЗ ухвалили Глобальний пакт щодо діабету. Цей документ встановив ціль: до 2030 року частка клінічно діагностованих діабетиків має досягти 80%.

З початку 2026 року в Україні запрацювала амбітна програма Національного скринінгу для людей віком 40+. Вона спрямована на раннє виявлення ризиків діабету та серцево-судинних захворювань у людей із цієї вікової групи.

Держава навіть запропонувала грошову стимуляцію — 2 000 гривень для проходження обстеження. Проте цифри говорять самі за себе: із понад пів мільйона тих, хто подав заявку на кошти, до кабінету лікаря дійшли лише 62 тисячі.

Ця тенденція підтверджує сумний факт: культура профілактичної діагностики серед українців ще тільки формується. Саме тому команда мережі Лікую вирішила змінити правила гри.

Експеримент, що рятує життя

Сімейна лікарка, медична директорка мережі Лікую Лариса Демченко розповіла про результати тритижневого експерименту, що тривав з середини лютого до 9 березня. Суть була простою: сімейні лікарі направляли пацієнтів на аналіз крові на глюкозу незалежно від того, з якою скаргою людина прийшла.

За цей короткий період тестування пройшли 1173 пацієнти. Результати змушують замислитися:

7 осіб дізналися, що вже мають цукровий діабет, хоча не мали жодних скарг;

173 пацієнти опинилися у зоні ризику (переддіабет).

— Підвищений рівень глюкози натщесерце – це сигнал переддіабету або порушеної толерантності до глюкози. На цій стадії зміна харчування, фізична активність і контроль ваги можуть повністю запобігти розвитку діабету, — пояснює Лариса Демченко.

Важливо розуміти, що такий скринінг не коштує пацієнту ні копійки. Аналіз на рівень глюкози входить до Програми медичних гарантій і повністю покривається НСЗУ.

Проте зазвичай лікарі призначають його лише тоді, коли бачать явні ризики. Кейс “Лікую” довів: проактивний підхід працює значно ефективніше.

Що далі

Успішний досвід планують масштабувати на всі центри мережі “Лікую”. На черзі — впровадження аналогічного проактивного скринінгу серцево-судинних захворювань. Адже статистика смертності від хвороб серця в Україні залишається в рази вищою, ніж у країнах ЄС.

Довідка: “Лікую” — провідна мережа сімейної медицини в Україні, що обслуговує близько 100 тисяч пацієнтів та є лідером серед приватних клінік за кількістю підписаних декларацій.

Джерело фото: з особистого архіву Лариси Демченко

