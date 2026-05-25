Квас з акації: як вдома зробити напій, який буде смачніший за магазинний лимонад

Хочеш спробувати щось справді незвичне з того, що росте буквально поруч?

Зроби квас з акації! Це напій, який легко готується в домашніх умовах, але смак має такий, що мало хто здогадається, з чого він зроблений.

Даємо два рецепти: звичайний (для бродіння квасу знадобиться час) і швидкий.

Як зробити квас з акації: швидкий рецепт

Отже, для квасу ти використовуєш не плоди, а саме суцвіття, вони дають аромат, який потім у готовому напої перетворюється на щось зовсім інше, схоже на лимонад.

Готується такий квас дуже легко: зазвичай усе роблять увечері, а вже наступного дня напій можна розливати й залишати дозрівати.

Інгредієнти

1,5-2 л води

приблизно 20–25 суцвіть білої акації

1 склянка цукру

чайна ложка лимонної кислоти з невеликою гіркою

чайна ложка сухих дріжджів без гірки

родзинок — приблизно 10–15 штук

Як приготувати

Спочатку квіти акуратно промиваєш і складаєш у банку. Потім додаєш цукор, дріжджі, лимонну кислоту та родзинки. Усе це заливаєш теплою, але не гарячою водою — приблизно до половини банки. Суміш злегка перемішуєш і накриваєш банку кришкою, але не щільно, щоб напій міг дихати. Під час настоювання квіти починають підніматися догори — це нормально. Через кілька годин напій обережно зливаєш, проціджуєш і ставиш у холодильник ще на 1–2 доби.

За цей час квас стає більш насиченим і приємним на смак.

Квас з квітів акації: рецепт тривалого дозрівання

Якщо зберігати такий напій в справді холодному місці, він може спокійно дожити до наступного сезону цвітіння.

Інгредієнти

10 л води

приблизно 50 суцвіть акації (або 30 суцвіть бузини)

1,7 кг цукру

2 столові ложки лимонної кислоти

Як приготувати

Обережно відділяєш квіти від гілочок і не миєш їх — це важливо, бо на пелюстках є природні речовини, які допомагають майбутньому бродінню. Заливаєш усе сирою, бажано фільтрованою водою і залишаєш настоюватися приблизно добу. Потім проціджуєш настій — квіти вже віддали все, що потрібно. Додаєш цукор і лимонну кислоту, ретельно розмішуєш, щоб усе повністю розчинилося. Після цього розливаєш у пластикові пляшки, але не наливай під самий верх — залиш приблизно п’яту частину порожньою. Це критично, бо напій буде активно “грати”, і якщо переборщити з рідиною, пляшку може роздути або навіть розірвати.

Далі просто даєш йому час. Пляшки став у холодильник або погріб, краще горизонтально, і залиш на 2–3 місяці. За цей час напій дозріє і набуде того самого насиченого смаку.

І потім починається найцікавіше: якщо трохи перетримати, квас може стати більш міцним — дехто навіть порівнює його з легким домашнім напоєм замість пива.

Якщо ж відкрити зарано — він буде занадто солодкий, і тоді просто дай йому ще часу.

