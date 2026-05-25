Квас з акації: як вдома зробити напій, який буде смачніший за магазинний лимонад

Хочеш спробувати щось справді незвичне з того, що росте буквально поруч?
Зроби квас з акації! Це напій, який легко готується в домашніх умовах, але смак має такий, що мало хто здогадається, з чого він зроблений.
Даємо два рецепти: звичайний (для бродіння квасу знадобиться час) і швидкий.
Як зробити квас з акації: швидкий рецепт
Отже, для квасу ти використовуєш не плоди, а саме суцвіття, вони дають аромат, який потім у готовому напої перетворюється на щось зовсім інше, схоже на лимонад.
Готується такий квас дуже легко: зазвичай усе роблять увечері, а вже наступного дня напій можна розливати й залишати дозрівати.
Інгредієнти
- 1,5-2 л води
- приблизно 20–25 суцвіть білої акації
- 1 склянка цукру
- чайна ложка лимонної кислоти з невеликою гіркою
- чайна ложка сухих дріжджів без гірки
- родзинок — приблизно 10–15 штук
Як приготувати
- Спочатку квіти акуратно промиваєш і складаєш у банку.
- Потім додаєш цукор, дріжджі, лимонну кислоту та родзинки.
- Усе це заливаєш теплою, але не гарячою водою — приблизно до половини банки.
- Суміш злегка перемішуєш і накриваєш банку кришкою, але не щільно, щоб напій міг дихати.
- Під час настоювання квіти починають підніматися догори — це нормально.
- Через кілька годин напій обережно зливаєш, проціджуєш і ставиш у холодильник ще на 1–2 доби.
За цей час квас стає більш насиченим і приємним на смак.
Квас з квітів акації: рецепт тривалого дозрівання
Якщо зберігати такий напій в справді холодному місці, він може спокійно дожити до наступного сезону цвітіння.
Інгредієнти
- 10 л води
- приблизно 50 суцвіть акації (або 30 суцвіть бузини)
- 1,7 кг цукру
- 2 столові ложки лимонної кислоти
Як приготувати
- Обережно відділяєш квіти від гілочок і не миєш їх — це важливо, бо на пелюстках є природні речовини, які допомагають майбутньому бродінню.
- Заливаєш усе сирою, бажано фільтрованою водою і залишаєш настоюватися приблизно добу.
- Потім проціджуєш настій — квіти вже віддали все, що потрібно.
- Додаєш цукор і лимонну кислоту, ретельно розмішуєш, щоб усе повністю розчинилося.
- Після цього розливаєш у пластикові пляшки, але не наливай під самий верх — залиш приблизно п’яту частину порожньою. Це критично, бо напій буде активно “грати”, і якщо переборщити з рідиною, пляшку може роздути або навіть розірвати.
Далі просто даєш йому час. Пляшки став у холодильник або погріб, краще горизонтально, і залиш на 2–3 місяці. За цей час напій дозріє і набуде того самого насиченого смаку.
І потім починається найцікавіше: якщо трохи перетримати, квас може стати більш міцним — дехто навіть порівнює його з легким домашнім напоєм замість пива.
Якщо ж відкрити зарано — він буде занадто солодкий, і тоді просто дай йому ще часу.
