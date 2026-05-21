Епідемія, пандемія, ендемія: як не плутати терміни

За останні роки ми всі трохи стали вірусологами та епідеміологами. Проте у щоденних новинах терміни часто плутаються. Спробуймо розкласти все по поличках та з’ясувати, як саме медики класифікують поширення хвороб і чому один вірус лякає всю планету, а інший — лише окрему країну.

Чим відрізняється епідемія від пандемії: географія має значення

Відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” № 1645-III, епідемія — це масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

Уяви ситуацію: в певному регіоні чи країні раптом різко зростає кількість хворих. Цифри значно перевищують звичну норму. Саме це медики називають епідемією. Її головна ознака — обмеженість у просторі та часі.

Зазвичай епідемія спалахує з двох причин. Перша — вірус мутував, став хитрішим і тепер значно легше передається від людини до людини. Друга — хвороба потрапляє на нову територію, де люди з нею ще ніколи не стикалися.

Історичний приклад, який вражає своїми масштабами — завезення віспи до Америки у XVI столітті. Європейські колонізатори привезли з собою збудник, до якого місцеве населення не мало абсолютно жодного імунітету. Наслідки були катастрофічними: за деякими оцінками, вірус знищив до 90% корінних жителів.

Якщо хвороба не зупиняється на кордонах однієї держави, перетинає океани і охоплює кілька континентів — статус загрози змінюється.

Головне, чим відрізняється пандемія від епідемії — це тотальне поширення по всьому світу. Найчастіше винуватцями пандемій стають абсолютно нові віруси (наприклад, зоонозні інфекції, що перестрибнули з тварини на людину). Оскільки збудник новий, у людства немає ні антитіл, ні вакцин.

Чим епідемія відрізняється від пандемії у глобальному сенсі

Важливо розуміти один нюанс: статус пандемії надають не через особливу смертельність вірусу, а через його масове поширення. Навіть якщо частка важких ускладнень є відносно невеликою, через велику кількість інфікованих системи охорони здоров’я можуть просто не витримати навантаження.

Водночас у жодному офіційному документі Всесвітньої організації охорони здоров’я не закріплено єдиного формального визначення терміна пандемія. Проте на сторінці ВООЗ, присвяченій грипу A(H1N1), раніше наводилося загальне пояснення: пандемія — це поширення нового захворювання у світових масштабах. При цьому наголошувалося, що ключовим є саме географічне поширення, а клінічна тяжкість не є визначальним критерієм.

Класичним прикладом пандемії є грип. Так, іспанський грип 1918 року забрав життя десятків мільйонів людей, перевершивши за кількістю жертв навіть Першу світову війну. У 2009 році світ зіткнувся з пандемією так званого свинячого грипу. Сьогодні швидкому поширенню інфекцій значною мірою сприяє розвиток авіасполучення, що робить хвороби глобальною загрозою за лічені тижні. Врятуватися від пандемії іноді вдається лише мешканцям дуже віддалених островів або гірських регіонів.

Якщо з поширенням хвороб усе зрозуміло, то як вони закінчуються? Щоб зупинити пандемію, потрібна тісна співпраця систем охорони здоров’я всіх країн світу. Але віруси рідко зникають безслідно.

Коли захворювання перестає безконтрольно ширитися, але залишається на певній території і регулярно нагадує про себе — воно стає ендемічним. Тобто статистика хворих тримається на стабільному рівні, без різких стрибків.

Типовий приклад ендемії — малярія. Вона нікуди не зникає, щороку вражаючи близько 300 мільйонів людей, переважно у тропічних країнах. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, сумнозвісний коронавірус теж прямує до цього статусу. Це означає, що COVID-19 залишиться з нами назавжди, але людство вже матиме інструменти (імунітет та ліки), щоб просто навчитися з ним жити.

Цікавий факт: іноді слова епідемія та пандемія вживають не за прямим призначенням. Наприклад, лікарі можуть говорити про епідемію діабету або ожиріння. Хоча ці хвороби не передаються повітряно-крапельним шляхом, такий термін використовують, щоб привернути увагу до катастрофічних масштабів проблеми.

