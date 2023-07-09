Здоров'я та краса

Діагностика діабету у дітей за півроку до його появи: як працюватиме новий аналіз крові

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Липня 2023, 19:00
цукровий діабет
Фото: Pexels

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