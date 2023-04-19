“Які аналізи потрібно здати, щоб зрозуміти, що в мене переддіабет?”

Знизити ризик діабету можливо, якщо дотримуватися порад лікарів. Та для повного розуміння картини, треба здавати аналізи. За ними вже можна встановити діагноз.

Переддіабет — це підвищений рівень цукру в крові, але нижчий за рекомендований поріг для діагностики цукрового діабету.

Як виявити переддіабет за аналізами?

Згідно з критеріями Міністерства охорони здоров’я України, норма цукру крові з вени становить до 6,0 ммоль/ л.

Від 6,1 до 7 ммоль/л є порушенням глікемії натще, а якщо цукор після їди чи проведення глюкозотолерантного тесту з 75 г глюкози становить від 7,8 до 11,1 ммоль/л — порушення толерантності до вуглеводів.

Важливо зазначити, що згідно з сучасними рекомендаціями Американської діабетичної асоціації, переддіабет визначається вже тоді, коли цукор натще становить від 5,6 ммоль/л до 6,9 ммоль/л.

Якщо глікозильований гемоглобін за результатами аналізу становить від 5,7 до 6,4 — це теж розцінюється як переддіабет.

Детальніше про переддіабет та як знизити ймовірність діабету у майбутньому, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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