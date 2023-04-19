Поради

“Які аналізи потрібно здати, щоб зрозуміти, що в мене переддіабет?”

Відповідає
Діна Крилова
Діна Крилова

Ендокринологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 19:30
Як виявити предіабет
Фото: Pexels

Поради

“Які аналізи потрібно здати, щоб зрозуміти, що в мене переддіабет?”
Відповідає
Діна Крилова
Діна Крилова
Ендокринологиня

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