“Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что у меня преддиабет?”

Снизить риск диабета возможно, если следовать советам врачей. Но для полного понимания картины нужно сдавать анализы. По ним уже можно установить диагноз.

Преддиабет — это повышенный уровень сахара в крови, но ниже рекомендованного порога для диагностики сахарного диабета.

Как выявить преддиабет по анализу?

Согласно критериям Министерства здравоохранения Украины, норма сахара крови из вены составляет до 6,0 ммоль/л.

От 6,1 до 7 ммоль/л нарушение гликемии натощак, или если сахар после еды или проведения глюкозотолерантного теста из 75 г глюкозы составляет от 7,8 до 11,1 ммоль/л — нарушение толерантности к углеводам.

Важно отметить, что согласно современным рекомендациям Американской диабетической ассоциации, преддиабет определяется уже тогда, когда сахар натощак составляет от 5,6 до 6,9 ммоль/л.

Если гликозилированный гемоглобин по результатам анализа составляет от 5,7 до 6,4 — это тоже расценивается как преддиабет.

Детальнее о преддиабете и как снизить вероятность диабета в будущем, мы рассказывали в нашем другом материале.

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