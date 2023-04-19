Советы

“Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что у меня преддиабет?”

Отвечает
Дина Крылова
Дина Крылова

Эндокринолог

Виктория Мельник, редактор сайта 19 апреля 2023, 19:30
Как обнаружить преддиабет
Фото: Pexels

Советы

“Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что у меня преддиабет?”
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Дина Крылова
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