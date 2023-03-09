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Преддиабет: состояние или болезнь? Диабетолог назвала восемь шагов, которые помогут снизить риск диабета

Диана Просяник, практикант сайта 09 марта 2023, 17:00
предиабет
Фото: Unsplash

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