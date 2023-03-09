Преддиабет: состояние или болезнь? Диабетолог назвала восемь шагов, которые помогут снизить риск диабета

В мире около 422 млн человек болеют сахарным диабетом и ежегодно от этой болезни умирают около 1,5 млн человек. Распространенность диабета только растет. Такие данные предоставляет Всемирная организация здравоохранения.

К сожалению, диабет не лечится. Но существует такое понятие, как преддиабет, который позволяет предупредить появление диабета. Подробнее о нем рассказала диабетолог Валерия Орленко.

Что такое преддиабет

Врач рассказывает, что сейчас есть немало причин считать преддиабет заболеванием, а не состоянием. Все из-за метаболических изменений, которые уже начинают происходить на этом этапе и могут привести к осложнениям, как и при диабете.

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Кто находится в группе риска

Стоит обратиться к врачу и проверить состояние углеводного обмена в тому случае, если ты имеешь хотя бы один из этих факторов риска:

Низкая физическая активность.

Наличие диабета первого типа у родственников.

Женщины, родившие малыша весом более 4 кг или имевшие гестационный сахарный диабет.

Артериальная гипертензия более 140/90 мм рт. ст. или применение антигипертензивной терапии.

Уровень холестерина ЛПВП менее 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов более 2,82 ммоль/л.

Клинические состояния, связанные с инсулинорезистентностью, например, ожирение и синдром поликистозных яичников.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Как уберечь себя

Для самоконтроля можно использовать тест FINDRISC: восемь вопросов с легкой интерпретацией ответов по сумме баллов, — объясняет Валерия Орленко.

Но не стоит волноваться, если тест покажет высокую вероятность появления диабета второго типа. Еще не поздно все изменить!

Нужно осознать проблему

Пожалуй, самый главный шаг — это осознание проблемы и факта, что нет времени медлить.

Сбрось лишнее

Речь о весе. Врач отмечает, что потеря даже 7% массы тела может иметь большое значение. Для этого нужно потреблять здоровую пищу с меньшим количеством калорий.

Здоровая тарелка

Продолжим о питании. 50% приема пищи должны составлять некрахмалистые овощи, такие как: брюссельская капуста, спаржа, морковь и т. п. Еще 25% — крахмалистые, например, картофель, горох, кукуруза и т. п. И последние 25% — это белок. Например, курица, рыба или фасоль.

Спорт

Начни с прогулок. Введи правило быстро ходить в течение 30 минут пять раз в неделю. После этого постепенно можешь добавлять другие физические нагрузки, такие как спортзал, танцы или плавание.

Здоровый сон

Необходимо спать достаточно и качественно. Семь – девять часов в сутки — идеальный вариант. Для улучшения сна ограничь употребление алкоголя и кофеина, установи режим сна, а также спи в темноте.

Перестань курить

Если у тебя есть эта пагубная для твоего организма привычка, постарайся избавиться от нее.

Это важно, поскольку курильщики имеют на 30–40% больше шансов получить диабет второго типа.

Таблетки

Обсуди с врачом-специалистом медикаментозную поддержку организма для нормализации уровня сахара, холестерина и т.д.

Найди поддержку

Прежде всего это касается родственников и близких тебе людей. Группы поддержки также помогают — можно учиться у других и найти понимание.

Если у тебя не совпал ни один из пунктов — это еще не повод расслабляться. Ранее мы рассказывали, почему и когда следует проверять содержание глюкозы в крови.

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