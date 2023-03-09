Переддіабет: стан чи хвороба? Діабетологиня назвала вісім кроків, що допоможуть знизити ризик діабету

У світі близько 422 млн людей хворіють на цукровий діабет і щорічно від цієї хвороби помирають близько 1,5 млн осіб. Розповсюдженість діабету лише зростає. Такі дані надає Всесвітня організація охорони здоров’я.

На жаль, діабет не лікується. Та існує таке поняття, як переддіабет, завдяки якому можна запобігти появі діабету. Детальніше про нього розповіла діабетологиня Валерія Орленко.

Що таке переддіабет

Лікарка розповідає, що наразі є чимало причин вважати переддіабет захворюванням, а не станом. Усе через метаболічні зміни, що вже починають відбуватися на цьому етапі й можуть призвести до ускладнень, як і при діабеті.

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Хто перебуває у групі ризику

Варто звернутися до лікаря та перевірити стан вуглеводного обміну, за умови що ти маєш хоча б один із цих факторів ризику:

Низька фізична активність.

Наявність діабету першого типу у родичів.



Жінки, що народили малюка вагою понад 4 кг чи мали гестаційний цукровий діабет.

Артеріальна гіпертензія більш як 140/90 мм рт. ст. або застосування антигіпертензивної терапії.

Рівень холестерину ЛПВЩ менше ніж 0,9 ммоль/л та/або рівень тригліцеридів понад 2,82 ммоль/л.

Клінічні стани, що пов’язані з інсулінорезистентністю, наприклад, ожиріння та синдром полікістозних яєчників.

Серцево-судинні захворювання.

Як вберегти себе

Для самоконтролю можна використати тест FINDRISC: вісім запитань з легкою інтерпретацією відповідей за сумою балів, — пояснює Валерія Орленко.

Та не варто хвилюватися, якщо тест покаже високу ймовірність появи діабету другого типу. Ще не пізно усе змінити!

Потрібно усвідомити проблему

Мабуть, найголовніший крок — це усвідомлення проблеми і факту, що ніколи зволікати.

Скинь зайве

Йдеться про вагу. Лікарка зазначає, що втрата навіть 7% маси тіла може мати велике значення. Для цього потрібно споживати здоровішу їжу з меншою кількістю калорій.

Здорова тарілка

Продовжимо про харчування. 50% прийому їжі мають становити некрохмалисті овочі, такі як: брюссельська капуста, спаржа, морква тощо. Ще 25% — крохмалисті, наприклад, картопля, горох, кукурудза тощо. І останні 25% — це білок. Наприклад, курка, риба чи квасоля.

Спорт

Почни з прогулянок. Введи правило швидко ходити протягом 30 хвилин п’ять разів на тиждень. Після цього поступово можеш додавати інші фізичні навантаження, такі як спортзал, танці чи плавання.

Здоровий сон

Необхідно спати достатньо та якісно. Сім – дев’ять годин на добу — ідеальний варіант. Для покращення сну обмеж вживання алкоголю та кофеїну, встанови режим сну, а також спи у темряві.

Перестань палити

Якщо в тебе є ця згубна для організму звичка, намагайся позбутися її.

Це важливо, оскільки курці мають на 30–40% більше шансів отримати діабет другого типу.

Таблетки

Обговори з лікарем-спеціалістом медикаментозну підтримку організму для нормалізації рівня цукру, холестерину тощо.

Знайди підтримку

Передусім це стосується родичів та близьких тобі людей. Групи підтримки також допомагають — можна вчитися в інших та знайти розуміння.

Якщо в тебе не збігся жоден із пунктів — це ще не привід розслаблятися. Раніше ми розповідали, чому та коли слід перевіряти вміст глюкози у крові.

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