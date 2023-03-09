Переддіабет: стан чи хвороба? Діабетологиня назвала вісім кроків, що допоможуть знизити ризик діабету

У світі близько 422 млн людей хворіють на цукровий діабет і щорічно від цієї хвороби помирають близько 1,5 млн осіб. Розповсюдженість діабету лише зростає. Такі дані надає Всесвітня організація охорони здоров’я.
На жаль, діабет не лікується. Та існує таке поняття, як переддіабет, завдяки якому можна запобігти появі діабету. Детальніше про нього розповіла діабетологиня Валерія Орленко.
Лікарка розповідає, що наразі є чимало причин вважати переддіабет захворюванням, а не станом. Усе через метаболічні зміни, що вже починають відбуватися на цьому етапі й можуть призвести до ускладнень, як і при діабеті.
Варто звернутися до лікаря та перевірити стан вуглеводного обміну, за умови що ти маєш хоча б один із цих факторів ризику:
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Для самоконтролю можна використати тест FINDRISC: вісім запитань з легкою інтерпретацією відповідей за сумою балів, — пояснює Валерія Орленко.
Для самоконтролю можна використати тест FINDRISC: вісім запитань з легкою інтерпретацією відповідей за сумою балів, — пояснює Валерія Орленко.
Та не варто хвилюватися, якщо тест покаже високу ймовірність появи діабету другого типу. Ще не пізно усе змінити!
Мабуть, найголовніший крок — це усвідомлення проблеми і факту, що ніколи зволікати.
Йдеться про вагу. Лікарка зазначає, що втрата навіть 7% маси тіла може мати велике значення. Для цього потрібно споживати здоровішу їжу з меншою кількістю калорій.
Продовжимо про харчування. 50% прийому їжі мають становити некрохмалисті овочі, такі як: брюссельська капуста, спаржа, морква тощо. Ще 25% — крохмалисті, наприклад, картопля, горох, кукурудза тощо. І останні 25% — це білок. Наприклад, курка, риба чи квасоля.
Почни з прогулянок. Введи правило швидко ходити протягом 30 хвилин п’ять разів на тиждень. Після цього поступово можеш додавати інші фізичні навантаження, такі як спортзал, танці чи плавання.
Необхідно спати достатньо та якісно. Сім – дев’ять годин на добу — ідеальний варіант. Для покращення сну обмеж вживання алкоголю та кофеїну, встанови режим сну, а також спи у темряві.
Якщо в тебе є ця згубна для організму звичка, намагайся позбутися її.
Це важливо, оскільки курці мають на 30–40% більше шансів отримати діабет другого типу.
Це важливо, оскільки курці мають на 30–40% більше шансів отримати діабет другого типу.
Обговори з лікарем-спеціалістом медикаментозну підтримку організму для нормалізації рівня цукру, холестерину тощо.
Передусім це стосується родичів та близьких тобі людей. Групи підтримки також допомагають — можна вчитися в інших та знайти розуміння.
Якщо в тебе не збігся жоден із пунктів — це ще не привід розслаблятися. Раніше ми розповідали, чому та коли слід перевіряти вміст глюкози у крові.
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