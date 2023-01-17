Не тільки діабетикам! Чому та коли слід перевіряти вміст глюкози у крові

Важливо, щоб рівень цукру в крові не перевищував норму, адже це спричиняє ряд наслідків, які шкодять твоєму здоров’ю та прискорюють процеси глікації — швидкого старіння.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько у своєму блозі розповіла, яку роль відіграє метаболізм глюкози в організмі, за яких симптомів її треба моніторити та як взяти цукор під контроль.

Метаболізм глюкози та тренд на моніторинг: чому це важливо

Метаболізм цукру різний у всіх. У когось рівень глюкози підвищується через грушу, а у когось через кіноа, хоча за всіма глікемічними властивостями цього не мало б бути.

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Очевидно одне — коливання рівня глюкози призводить до погіршення самопочуття, неконтрольованих переїдань та ускладнень у перебігу хвороб.

До прикладу, ці твердження доводить нещодавнє дослідження причин ускладнень при коронавірусі. Винуватцем, який провокує ускладнення, виявився нестабільний рівень глюкози. Виявилося, чим вищий рівень глюкози та гірший метаболізм, тим важче проходить вірусна інфекція.

Також високий рівень глюкози призводить до:

Порушення першого рівня вродженого імунного захисту в легенях та створює ідеальні умови для доступу вірусу.

Частішого виникнення ускладнень — гіперзапалення та підвищеного згортання.

Субклінічна патологія метаболізму глюкози також може бути однією з причин, через яку деякі молоді та практично здорові люди можуть отримати тяжку форму хвороби.

Моніторинг глюкози у трендах останні три роки. Для нього є прямі показання і просто інтерес. То чи є список симптомів, за яких треба обов’язково перевіряти рівень глюкози?

Коли перевіряти глюкозу?

Нутриціологиня поділилася анкетою з переліченими симптомами, які зустрічаються при нестабільному рівні цукру. Якщо більшість із них ти відчуваєш на собі щодня або щотижня, то є привід налагодити вуглеводний обмін.

Прокидаюся через кілька годин після засинання, важко знову заснути. Є потяг до солодкого. Переїдання або неконтрольоване споживання їжі. Надмірний апетит. Тяга до кави та солодощів після рясного прийому їжі або в другій половині дня. Сонливість у першій половині дня. Втома, яка минає після прийому їжі. Головний біль, якщо пропустити повноцінний прийом їжі. Дратівливість до прийому їжі. Тремтіння, якщо прийом їжі відкладається. Часта спрага. Часте сечовиділення. Один або кілька членів сім’ї з діабетом.

Як контролювати глюкозу

Такі симптоми рано чи пізно можуть з’явитися у будь-кого, тому треба знати, як налагодити обмінні процеси в організмі та позбутися неприємних симптомів.

Передусім варто надати собі невідкладну допомогу. Якщо ти помітив(-ла) стрибки глюкози протягом двох годин після прийому їжі, важливо взяти під контроль вуглеводи, обмежити рафіновані.

Однак зовсім без вуглеводів не можна. Намагайся вживати їх у першій половині дня, коли метаболічна гнучкість вища, — рекомендує нутриціологиня.

Деякі спеціалісти рекомендують вживати метформін, як препарат, що допомагає налагодити обмін глюкози. Однак він пригнічує функцію щитовидної залози, тому перед вживанням будь-яких ліків слід порадитися з лікарем.

Анастасія Голобородько зазначила, що схожу до метформіну дію має берберин.

Періодичне голодування теж може допомогти нормалізувати глюкозу. Для більшості буде дієво пропустити прийом їжі ввечері.

Але якщо ти прокидаєшся години через три після початку сну, то це ознака того, що довгих вуглеводів треба додати ввечері, — додала Голобородько.

Чим старшими ми стаємо, тим активніше впливає наша генетика, тому ЗОЖ з віком стає важливішим.

Якщо ти не спав(-ла) або сон був поганий вночі, то глюкоза вранці буде вищою. Також вищими стануть стрибки глюкози після приймів їжі. Тому сон має бути в пріоритеті за будь-яких метаболічних розладів.

Врешті-решт, щоб взяти глюкозу під контроль, варто здати лабораторні аналізи: клінічний аналіз, біохімію та показати результати спеціалісту.

Бодай раз на півроку чи рік візьми за звичку ставити датчик постійного моніторингу глюкози та відстежувати цей рівень у щоденнику разом із контролем харчування.

Адже здоровий спосіб життя — це про цікавість та обізнаність у функціях свого тіла, а також про коректний підхід до нього. Тому подібний моніторинг стане своєрідною формою турботи про себе.

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