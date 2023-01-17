Не тільки діабетикам! Чому та коли слід перевіряти вміст глюкози у крові

Важливо, щоб рівень цукру в крові не перевищував норму, адже це спричиняє ряд наслідків, які шкодять твоєму здоров’ю та прискорюють процеси глікації — швидкого старіння.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько у своєму блозі розповіла, яку роль відіграє метаболізм глюкози в організмі, за яких симптомів її треба моніторити та як взяти цукор під контроль.
Метаболізм цукру різний у всіх. У когось рівень глюкози підвищується через грушу, а у когось через кіноа, хоча за всіма глікемічними властивостями цього не мало б бути.
Очевидно одне — коливання рівня глюкози призводить до погіршення самопочуття, неконтрольованих переїдань та ускладнень у перебігу хвороб.
До прикладу, ці твердження доводить нещодавнє дослідження причин ускладнень при коронавірусі. Винуватцем, який провокує ускладнення, виявився нестабільний рівень глюкози. Виявилося, чим вищий рівень глюкози та гірший метаболізм, тим важче проходить вірусна інфекція.
Також високий рівень глюкози призводить до:
Моніторинг глюкози у трендах останні три роки. Для нього є прямі показання і просто інтерес. То чи є список симптомів, за яких треба обов’язково перевіряти рівень глюкози?
Нутриціологиня поділилася анкетою з переліченими симптомами, які зустрічаються при нестабільному рівні цукру. Якщо більшість із них ти відчуваєш на собі щодня або щотижня, то є привід налагодити вуглеводний обмін.
Такі симптоми рано чи пізно можуть з’явитися у будь-кого, тому треба знати, як налагодити обмінні процеси в організмі та позбутися неприємних симптомів.
Однак зовсім без вуглеводів не можна. Намагайся вживати їх у першій половині дня, коли метаболічна гнучкість вища, — рекомендує нутриціологиня.
Однак зовсім без вуглеводів не можна. Намагайся вживати їх у першій половині дня, коли метаболічна гнучкість вища, — рекомендує нутриціологиня.
Анастасія Голобородько зазначила, що схожу до метформіну дію має берберин.
Але якщо ти прокидаєшся години через три після початку сну, то це ознака того, що довгих вуглеводів треба додати ввечері, — додала Голобородько.
Але якщо ти прокидаєшся години через три після початку сну, то це ознака того, що довгих вуглеводів треба додати ввечері, — додала Голобородько.
Бодай раз на півроку чи рік візьми за звичку ставити датчик постійного моніторингу глюкози та відстежувати цей рівень у щоденнику разом із контролем харчування.
Адже здоровий спосіб життя — це про цікавість та обізнаність у функціях свого тіла, а також про коректний підхід до нього. Тому подібний моніторинг стане своєрідною формою турботи про себе.
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